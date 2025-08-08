Завдали збитки державі на 60 млн грн. Генпрокурор оголосив про підозри 45 чиновникам та депутатам

Серед підозрюваних депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники

Органи прокуратури оголосили 45 підозр місцевим чиновникам та депутатам місцевих рад в двох областях України. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його інформацією, загальна сума збитків держави перевищила 65 млн грн.

"Сумщина та Рівненщина 45 підозр. 40 млн грн збитки місцевим бюджетам. Окрім цього: 15,7 млн грн несплата податків. 8 млн грн незадеклароване майно. 1,7 млн грн неправомірна вигода. У списку підозрюваних: депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники", — інформує Генпрокурор.

Зокрема, основні оборудки велися у таких сферах:

Фортифікації та укриття.

Колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Сумщини та підрядники "заробляли" на будівництві фортифікаційних споруд.

На Рівненщині депутат райради привласнив бюджетні кошти під час ремонту протирадіаційних укриттів.

Інфраструктура.

Ремонти мостів, доріг і вулиць із завищенням вартості та без контролю якості. Результат: переплати і відсутність нормальних доріг.

Довкілля.

Незаконна вирубка лісів і продаж деревини за заниженими цінами. Підозри посадовцям філії ДП "Ліси України" на Рівненщині та керівникам лісгоспів Сумщини.

Медицина та освіта.

Завищені ціни на комп’ютери для шкіл і медобладнання для лікарень, оплата за неіснуючі товари, розкрадання коштів на ремонті укриттів у навчальних закладах.

Неправомірна вигода.

Керівник ВНЗ на Рівненщині за "винагороду" фіктивно зарахував 110 студентів і оформив трудові відносини з 15 викладачами, щоб усі уникнули мобілізації.

Лікар Конотопської лікарні, член ВЛК, разом з медсестрою пропонував за хабар оформити фіктивний діагноз військовозобов’язаним.

Ухилення від податків.

Депутат-бізнесмен із Сумщини, керівник держпідприємства НААН на Рівненщині, а також троє "ділків", які під прикриттям благодійних фондів ввезли контрабандою авто.

Маніпуляції з деклараціями.

На Рівненщині директор комунального підприємства приховав майно. Депутат сільради "забув" подати декларації за 2021–2023 роки.

"Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад. Невідворотність покарання за злочин — принцип, за яким ми працюємо", — підкреслив генеральний прокурор Руслан Кравченко.