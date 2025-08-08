Нанесли ущерб государству на 60 млн грн. Генпрокурор объявил о подозрениях 45 чиновникам и депутатам
Среди подозреваемых депутаты местных советов, должностные лица, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики
Органы прокуратуры объявили 45 подозрений местным чиновникам и депутатам местных советов в двух областях Украины. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По его информации, общая сумма ущерба государства превысила 65 млн грн.
"Сумщина и Ровенщина 45 подозрений. 40 млн грн убытки местным бюджетам. Кроме этого: 15,7 млн грн неуплата налогов. 8 млн грн незадекларированное имущество. 1,7 млн грн неправомерная выгода. В списке подозреваемых: депутаты местных советов, должностные лица, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики", — информирует Генпрокурор.
В частности, основные сделки велись в следующих областях:
Фортификации и укрытия.
- Бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Сумщины и подрядчики зарабатывали на строительстве фортификационных сооружений.
- В Ровенской области депутат райсовета присвоил бюджетные средства во время ремонта противорадиационных укрытий.
Инфраструктура.
- Ремонт мостов, дорог и улиц с завышением стоимости и без контроля качества. Результат: переплата и отсутствие нормальных дорог.
Окружающая среда.
- Незаконная вырубка лесов и продажа древесины по заниженным ценам. Подозрения должностным лицам филиала ГП "Леса Украины" в Ровенской области и руководителям лесхозов Сумщины.
Медицина и образование.
- Завышены цены на компьютеры для школ и медоборудование для больниц, оплата за несуществующие товары, хищение средств по ремонту укрытий в учебных заведениях.
Неправомерная выгода.
- Руководитель вуза в Ровенской области за "вознаграждение" фиктивно зачислил 110 студентов и оформил трудовые отношения с 15 преподавателями, чтобы все избежали мобилизации.
- Врач Конотопской больницы, член ВВК, вместе с медсестрой предлагал за взятку оформить фиктивный диагноз военнообязанным.
Уклонение от налогов.
- Депутат-бизнесмен из Сумщины, руководитель госпредприятия НААН в Ровенской области, а также трое "дельцов", которые под прикрытием благотворительных фондов ввезли контрабандой авто.
Манипуляция с декларациями.
- В Ровенской области директор коммунального предприятия скрыл имущество. Депутат сельсовета "забыл" подать декларации за 2021-2023 годы.
"Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемым мер и отстранении от занимаемых должностей. Неотвратимость наказания за преступление — принцип, по которому мы работаем", — подчеркнул генеральный прокурор Руслан Кравченко.