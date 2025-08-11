Голова комітету Європарламенту з закордонних справ закликає до міжнародного контролю за правами людини на ОТ

Політик наголосив, що вкрай важливо не допустити, щоб відсутність фізичного доступу стала приводом для бездіяльності

Порушення Росією прав людини на окупованих територіях вимагають міжнародного контролю. Міжнародне співтовариство не повинно припиняти зусилля з моніторингу ситуації щодо прав людини на окупованих Росією територіях України, навіть незважаючи на відсутність повного фізичного доступу.

Про це в коментарі Guildhall заявив голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Девід Макалістер (EPP).

"Дії Росії на окупованих територіях – включаючи примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування – вимагають міжнародного контролю. Хоча очевидно, що доступ для місій під керівництвом ООН в даний час стикається з серйозними політичними і практичними перешкодами через протидію з боку Росії, це не применшує значення даної ініціативи. Міжнародне співтовариство повинно продовжувати домагатися безперешкодного доступу і підтримувати всі зусилля з моніторингу, документування та висвітлення ситуації щодо прав людини", – заявив Макалістер.

"Навіть за відсутності повного фізичного доступу надійний моніторинг можливий з використанням супутникових даних, свідчень тих, хто вижив, цифрових доказів і співпраці з українськими та міжнародними правозахисними організаціями. Вкрай важливо не допустити, щоб відсутність фізичного доступу стала приводом для бездіяльності", – підсумував політик.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій дії Російської Федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнані етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, Росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та насильницької асиміляції українців на окупованих територіях.