Глава комитета Европарламента по иностранным делам призывает к международному контролю за правами человека на ВОТ

Политик подчеркнул, что крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало поводом для бездействия

Нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях требуют международного контроля. Международное сообщество не должно прекращать усилия по мониторингу ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Украины, даже несмотря на отсутствие полного физического доступа.

Об этом в комментарии Guildhall заявил глава комитета Европейского парламента по иностранным отношениям Дэвид Макалистер (EPP).

"Действия России на оккупированных территориях — включая принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности, а также широкомасштабные запугивания — требуют международного контроля. Хотя очевидно, что доступ для миссий под руководством ООН в настоящее время сталкивается с серьёзными политическими и практическими препятствиями из-за противодействия со стороны России, это не умаляет значимости данной инициативы. Международное сообщество должно продолжать добиваться беспрепятственного доступа и поддерживать все усилия по мониторингу, документированию и освещению ситуации с правами человека", — заявил Макалистер.

"Даже при отсутствии полного физического доступа надёжный мониторинг возможен с использованием спутниковых данных, свидетельств выживших, цифровых доказательств и сотрудничества с украинскими и международными правозащитными организациями. Крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало предлогом для бездействия", — подытожил политик.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку посредством принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.