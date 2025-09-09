Конфіскація активів РФ, гарантії для України і не тільки: у Лондоні відбувся Форум оборонних інновацій

Одним із активних учасників засідання став великий друг України — експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон

На полях "Саміту Свободи", що за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI), відбувся Український форум оборонних інновацій. Панельна дискусія "Стратегічна архітектура перемоги", за участі колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, колишнього Радника президента США з нацбезпеки генерал-лейтенанта Герберта Реймонда МакМастера та віцепрезидента Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергія Висоцького підсумувала Форум. Під час цього обговорення учасники запропонували серію практичних кроків, необхідних для забезпечення стійкості оборони України.

Детальніше про події на Форумі поінформувала пресслужба NAUDI.

Борис Джонсон заявив, що Україна має отримати фінансування для оборони, зокрема заморожені російські активи, а кінцевою метою має стати відновлення кордонів 1991 року.

"Я не можу пригадати жодного народу в історії, який би був підкорений авіаційними бомбардуваннями, окрім випадків із застосуванням ядерної зброї. Відповідь полягає у тому, щоб дати українцям можливість відповідати вогнем. Подивіться, що вони вже роблять з нафтовою та газовою індустрією Путіна. Це починає давати результат", — заявив Джонсон.

Він наголосив, що передача Україні заморожених російських активів, більшість яких зберігаються в Бельгії, є ключовою. Окремо він висловився про політичне та військове визначення перемоги для України.

"Я палко підтримую Україну. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я вірю, що вона повинна мати усі свої кордони 1991 року. І абсолютно неприйнятно будь-яке намагання укласти угоду, яка передасть частину суверенітету в ілюзорній надії купити прихильність Путіна. Це абсолютно безглуздо", — наголосив він.

Генерал-лейтенант у відставці Герберт Реймонд Макмастер, радник з національної безпеки США в адміністрації Дональда Трампа у 2017-2018 роках, заявив, що Володимир Путін одержимий ідеєю відновлення "величі Росії" і намагається підпорядкувати Україну та колишні країни Варшавського договору.

"І він не зупиниться, доки його не зупинять, бо ним керує ця одержимість", — сказав Макмастер.

Він зазначив, що помилкою Заходу було намагання "заспокоїти" російського лідера.

"Путін не потребує, щоб його "заспокоювали" чи усували якісь нібито загрози його безпеці. Те, що його провокує, — це сприйняття слабкості. І ми постійно потрапляли в цю пастку", — наголосив він.

Діалоги під час Форуму. Фото: NAUDI

Генерал підкреслив, що Путіна можна стримати лише реальною військовою силою, а не санкціями чи дипломатією.

"Те, що справді є фундаментальним для стримування, — це жорстка сила. Це передове розташування спроможних сил США, здатних діяти у складі нашого альянсу НАТО і показати потенційному ворогу, що він не зможе досягти своїх цілей силою. Це те, що ми дуже наочно зрозуміли після 2022 року", — зазначив Макмастер.

Він додав, що США та союзники мають збільшувати оборонні спроможності, поєднуючи високотехнологічні засоби з масовим виробництвом озброєнь, продемонстрованим в Україні.

Віцепрезидент Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький заявив, що українські виробники озброєння вже сьогодні покривають значну частину потреб фронту та працюють з високим рівнем ефективності.

"Наші аналітики показують, що понад 60% озброєння, яке застосовується на фронті — це українське озброєння. У деяких натівських систем коефіцієнт бойової ефективності становить 15-20%. Українська зброя, через доступність сервісу та надійність має 80-90%", — сказав Висоцький.

Він наголосив, що галузь має резерви для зростання.

"Наші виробничі потужності завантажені лише на 20-40% у секторі дронів і приблизно на 50% у інших напрямках. Ми досягли цього власними силами, інвестуючи в виробництво, за власний кошт", — зазначив він.

За його словами, українська індустрія може забезпечити до 80% озброєння на передовій, якщо буде створена належна модель фінансування.

"Нам потрібні кошти, щоб виробляти ту зброю, яку ми вже маємо, і постачати її українським силам оборони. Якщо ви зможете перенаправити частину коштів, які витрачаєте на купівлю вашого дорогого озброєння, на українську військову індустрію, ми можемо робити це в рази дешевше. Це буде перевірене у бою озброєння з повним швидким сервісом", — підкреслив Висоцький.

Також віцепрезидент NAUDI заявив, що українська оборонна індустрія має стати складовою частиною майбутньої системи безпеки.

"Я думаю, що немає жодного способу отримати реальні гарантії безпеки без включення до української оборонної промисловості. Ми можемо забезпечити нашу армію у разі перемир’я, можемо створити великі запаси озброєння. У нас є компанії, які здатні виробляти більше одиниць техніки, ніж усі Сполучені Штати Америки. Якщо зробити промисловість частиною цієї системи гарантій безпеки, ми зможемо зосередитися на виробництві, отримати фінансування і забезпечити армію всім необхідним", — сказав Висоцький.