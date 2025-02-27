Його вбивство було найгучнішим у 90-х, але вбивць не знайшли: як виглядає могила відомого ведучого Листьєва

Телеведучого застрелили у віці 38 років

Відомий російський журналіст, ведучий програми "Поле чудес" та "Час Пік" Владислав Листьєв, як і артист Михайло Круг, загинув внаслідок вогнепального поранення. Сталося це у під’їзді його будинку, а вбивць, які вчинили злочин, за 30 років так і не знайшли.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Владислава Листьєва та що про нього відомо. Ми дізналися, що з ним сталося і хто був у списку підозрюваних у вбивстві телеведучого.

Чим запам’ятався Владислав Листьєв

Російський ведучий Владислав Листьєв народився 1956 року в Москві, де закінчив школу-інтернат та здобув освіту журналіста-міжнародника, а також літературного співробітника телебачення.

Після отримання дипломів Листьєв працював редактором радіомовлення на закордонні країни, оскільки володів кількома мовами, а також був одним із ведучих програм "Погляд" на Центральному телебаченні.

Владислав Листьєв збудував успішну кар’єру на телебаченні

Владислав активно розвивався у цьому напрямі, був автором і першим ведучим таких телепередач як "Поле чудес", "Тема" та "Час пік", а також творцем програм "Зіркова година", "L-клуб", "Срібна куля" та "Вгадай мелодію". З 1993 року Листьєв був президентом телекомпанії "ВІD", але за два роки пішов і став генеральним директором телекомпанії "ОРТ".

Владислав Листьєв був ведучим "Поле чудес" та "Час пік"

Вбивство Владислава Листьєва стало найгучнішим у 90-х. Його застрелили у під’їзді, коли він підіймався сходами до своєї квартири. Перша куля потрапила у праве передпліччя, а друга — у голову, внаслідок чого смерть настала миттєво.

Владислава Листьєва вбили у власному під’їзді

Цінні речі, а також велику суму готівки зловмисники не забрали, тому слідчі припустили, що вбивство Листьєва було пов’язане з його діловою чи політичною діяльністю.

Вбивство Владислава Листьєва стало найгучнішим у 90-ті

І навіть майже через 30 років російська поліція не змогла знайти ні замовників, ні виконавців вбивства. За цей період кілька разів змінювалися слідчі у справі Листьєва, відпрацьовувалися десятки версій, а цінні фігуранти справи загадково вмирали або пропадали безвісти. Причина невдач у розслідуванні може складатися з великих та малих помилок, зради, непрофесіоналізму та навіть своєкорисливих інтересів.

Вбивцю Владислава Листьєва через 30 років так і не знайшли

Головними підозрюваними у вбивстві Листьєва стали: Борис Березовський (один із головних творців ГРТ), Сергій Лісовський (президент компанії "Реклама-холдинг" на той момент) та Олександр Коржаков (вищий офіцер КДБ), але їхня причетність до злочину не була доведена.

Як виглядає могила Владислава Листьєва

Поховали журналіста Владислава Листьєва на Ваганьківському цвинтарі, поряд із могилою Володимира Висоцького. На місці поховання встановили витончену бронзову фігуру скорботного ангела, який схилив голову набік і рукою прикриває частину обличчя.

Владислава Листьєва поховано на Ваганьківському цвинтарі

Автором пам’ятника став азербайджанський скульптор Фахраддін Рзаєв. Ескіз затвердила вдова Альбіна Назимова. Біля ніг ангела знаходиться невелика табличка, де вигравіюване ім’я й прізвище, а також дати народження та смерті без фотографії. Невеликий портрет Листьєва поставили в рамочці на надгробній плиті.

Як виглядає могила Владислава Листьєва

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "регіонала" Кушнарьова, пораненого на полюванні. Янукович називав його вбивство невипадковим.