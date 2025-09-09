Конфискация активов РФ, гарантии для Украины и не только: в Лондоне прошел Форум оборонных инноваций

Одним из активных участников заседания стал великий друг Украины — экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

На полях "Саммита Свободы", при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI), состоялся Украинский форум оборонных инноваций. Панельная дискуссия "Стратегическая архитектура победы" с участием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, бывшего советника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Реймонда МакМастера и вице-президента Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Высоцкого подвела итоги Форума. В ходе этого обсуждения участники предложили ряд практических шагов, необходимых для обеспечения устойчивости обороны Украины.

Детальнее о событиях на Форуме проинформировала прессслужба NAUDI.

Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить финансирование для обороны, в частности замороженные российские активы, а конечной целью должно стать восстановление границ 1991 года.

"Я не могу вспомнить ни одного народа в истории, который был бы покорен авиационными бомбардировками, кроме случаев с применением ядерного оружия. Ответ заключается в том, чтобы дать украинцам возможность отвечать огнем. Посмотрите, что они уже делают с нефтяной и газовой индустрией Путина. Это начинает давать результат", — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что передача Украине замороженных российских активов, большинство которых хранятся в Бельгии, является ключевой. Отдельно он высказался о политическом и военном определении победы для Украины.

"Я горячо поддерживаю Украину. Я хочу, чтобы Украина победила. Я верю, что она должна иметь все свои границы 1991 года. И абсолютно неприемлемо любая попытка заключить соглашение, которое передаст часть суверенитета в иллюзорной надежде купить расположение Путина. Это абсолютно бессмысленно", — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант в отставке Герберт Реймонд Макмастер, советник по национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа в 2017-2018 годах, заявил, что Владимир Путин одержим идеей восстановления "величия России" и пытается подчинить Украину и бывшие страны Варшавского договора.

"И он не остановится, пока его не остановят, потому что им управляет эта одержимость", — сказал Макмастер.

Он отметил, что ошибкой Запада была попытка "успокоить" российского лидера.

"Путин не нуждается в том, чтобы его "успокаивали" или устраняли какие-то якобы угрозы его безопасности. То, что его провоцирует, — это восприятие слабости. И мы постоянно попадали в эту ловушку", — подчеркнул он.

Диалоги на форуме. Фото: NAUDI

Генерал подчеркнул, что Путина можно сдержать только реальной военной силой, а не санкциями или дипломатией.

"То, что действительно является фундаментальным для сдерживания, — это жесткая сила. Это передовое расположение способных сил США, способных действовать в составе нашего альянса НАТО и показать потенциальному врагу, что он не сможет достичь своих целей силой. Это то, что мы очень наглядно поняли после 2022 года", — отметил Макмастер.

Он добавил, что США и союзники должны увеличивать оборонные возможности, сочетая высокотехнологичные средства с массовым производством вооружений, продемонстрированным в Украине.

Вице-президент Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий заявил, что украинские производители вооружения уже сегодня покрывают значительную часть потребностей фронта и работают с высоким уровнем эффективности.

"Наши аналитики показывают, что более 60% вооружения, которое применяется на фронте, — это украинское вооружение. У некоторых натовских систем коэффициент боевой эффективности составляет 15-20%. Украинское оружие, благодаря доступности сервиса и надежности, имеет 80-90%", — сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что отрасль имеет резервы для роста.

"Наши производственные мощности загружены лишь на 20-40% в секторе дронов и примерно на 50% в других направлениях. Мы достигли этого собственными силами, инвестируя в производство за свой счет", — отметил он.

По его словам, украинская индустрия может обеспечить до 80% вооружения на передовой, если будет создана надлежащая модель финансирования.

"Нам нужны средства, чтобы производить то оружие, которое у нас уже есть, и поставлять его украинским силам обороны. Если вы сможете перенаправить часть средств, которые тратите на покупку вашего дорогого вооружения, на украинскую военную индустрию, мы можем делать это в разы дешевле. Это будет проверенное в бою вооружение с полным быстрым сервисом", — подчеркнул Высоцкий.

Также вице-президент NAUDI заявил, что украинская оборонная индустрия должна стать составной частью будущей системы безопасности.

"Я думаю, что нет никакого способа получить реальные гарантии безопасности без включения в украинскую оборонную промышленность. Мы можем обеспечить нашу армию в случае перемирия, можем создать большие запасы вооружения. У нас есть компании, которые способны производить больше единиц техники, чем все Соединенные Штаты Америки. Если сделать промышленность частью этой системы гарантий безопасности, мы сможем сосредоточиться на производстве, получить финансирование и обеспечить армию всем необходимым", — сказал Высоцкий.