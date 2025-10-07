Кулеба: від сьогодні півмільйона жителів Миколаєва отримують централізоване постачання прісної води

Вперше, з 2022 року, коли росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік ми побудували новий водогін – надскладний інфраструктурний проєкт", — зазначає Олексій Кулеба.

Загальна вартість будівництва склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки. Зекономлені 2,5 млрд грн будуть направлені на інші об’єкти водопостачання.

За інформацією посадовця, за три з половиною роки, в Миколаєві збудовано повністю новий трубопровід протяжністю 136 км – у дві нитки по 67,9 км кожна. Готові насосні станції. У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. "Від сьогодні прісна вода надходить до споживачів", — повідомив віцепрем'єр-міністр.

Важливим є те, що система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

За інформацією Олексія Кулеби, завдяки експертизі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, вартість проєкту вдалося зменшити на понад 2,5 мільярда гривень. Вона склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки.

Зекономлені кошти будуть спрямовані на інші об’єкти водопостачання, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей.