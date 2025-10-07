Кулеба: с сегодняшнего дня полмиллиона жителей Николаева получают централизованные поставки пресной воды

Впервые, с 2022 года, когда россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, Николаев получил централизованную поставку пресной воды. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"После того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, через год мы построили новый водопровод – сверхсложный инфраструктурный проект", — отмечает Алексей Кулеба.

Общая стоимость строительства составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше начальной оценки. Сэкономленные 2,5 млрд. грн. будут направлены на другие объекты водоснабжения.

По информации должностного лица, за три с половиной года, в Николаеве построен полностью новый трубопровод протяженностью 136 км – в две нити по 67,9 км каждая. Готовые насосные станции. В августе прошло тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. "С сегодняшнего дня пресная вода поступает к потребителям", — сообщил вице-премьер-министр.

Важно то, что система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях великой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

По информации Алексея Кулебы, благодаря экспертизе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, стоимость проекта удалось уменьшить более чем на 2,5 миллиарда гривен. Она составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше начальной оценки.

Сэкономленные средства будут направлены на другие объекты водоснабжения, в частности строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине, Болградского и Суворовского водопроводов на Одесщине, а также водопровода в Лубнах на Полтавщине и в Вапнярке на Виннитчине. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение более 180 тысяч человек.