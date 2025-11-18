Відразу три обласні центри України можуть піти під воду: коли та чому

Затопить не тільки сільськогосподарські території та полігони

Глобальне потепління до кінця століття може наробити великого лиха в Україні. Адже підвищення середньорічної температури викличе затоплення територій.

Про це "Телеграфу" розповіла Євгенія Засядько, голова правління Грінпіс в Україні. За її словами, наразі ціль утримати потепління в межах +1,5°C вже практично недосяжна.

Що треба знати:

В рамках Паризької угоди світ мав скоротити викиди в атмосферу до 2050 року

До 2100 року температура може зрости на 4 градуси по всій планеті

Під загрозою затоплення прибережні зони України

За словами Засядько сценарій в +1,5-2С — це досить амбітні цілі, але за науковими прогнозами існують сценарії також на +4С до кінця сторіччя. Враховуючи це, громадська організація "Екодія" в Україні провела дослідження "Вода близько", де змоделювала, що на території країни буде затоплено десь приблизно мільйони гектарів.

"Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території. Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря", — каже голова правління Грінпіс.

Деякі з цих територій окуповані, дослідження проводили у 2018 році. Називаючи строки, коли глобальні кліматичні зміни набудуть таких масштабів, експертка сказала: "Такі наслідки можуть бути з 2100 року".

Повінь на заході України

За її словами, у 2015 у Паризькій угоді прописано, що людство має зробити все можливе до 2050 року, аби не допустити критичних сценаріїв. Але тут слід розуміти, що діяти треба не з 2049 року. Скорочувати викиди в атмосферу треба кожні 10 років, але фактично цього не сталось.

"Тож зараз під великим питанням, чи ми зможемо досягнути тих цілей, які стоять в Паризькій угоді, і, яке нас чекає майбутнє", — каже Засядько.

Вона додала, що велику роль в напрямку боротьби з наслідками глобального потепління відіграє США, але голова Білого дому Дональд Трамп вже підписав документ про вихід з Паризькоъ угоди.

Додамо, що Паризька угода – це міжнародна угода, укладена 12 грудня 2015 року в Парижі, спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів.

Які міста під загрозою затоплення

Засядько пояснює, що у разі підняття води на метр під загрозою затоплення Одеса, Миколаїв. Ймовірність, що Щолкіне, Вилкове — дельта Дунаю, українська Венеція, теж затопить — 90% і більше.

"Гола Пристань потрапляє в топ міст які під найбільшим ризиком затоплення території – 75%. Бердянськ, 30%, Скадовськ – 20%, Одеса – 17%, Херсон – 13%, Миколаїв – 9%, Маріуполь – 8%. Севастополь на 4% теж буде затоплений. Чорноморськ на 2%. Ялта теж попадає, але менше 1%", — каже експертка.

Як може затопити Одесу та Бердянськ

