В Україну мчать зимові холоди: коли чекати перших заморозків
Це нормальне явище для цього періоду
Перші заморозки можуть прийти до України вже у листопаді. У період, званий передзом, вже можливі відчутні похолодання.
Своїм прогнозом погоди в інтерв’ю "Телеграфу" поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.
Згідно з прогнозом експертки, перша половина листопада буде досить теплою, особливо перша декада, проте вже у другій половині місяця можуть розпочатися відчутні похолодання.
"Це нормальне явище для цього періоду. Тобто осінь закінчується і ми поступово наближаємось до зими", — каже вона.
