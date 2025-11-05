В Україну мчать зимові холоди: коли чекати перших заморозків

Це нормальне явище для цього періоду

Перші заморозки можуть прийти до України вже у листопаді. У період, званий передзом, вже можливі відчутні похолодання.

Своїм прогнозом погоди в інтерв’ю "Телеграфу" поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

Детальніше читайте у матеріалі: "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

Згідно з прогнозом експертки, перша половина листопада буде досить теплою, особливо перша декада, проте вже у другій половині місяця можуть розпочатися відчутні похолодання.

"Це нормальне явище для цього періоду. Тобто осінь закінчується і ми поступово наближаємось до зими", — каже вона.

