Пташиний апокаліпсис? Дивне явище в небі спантеличило жителів одразу двох областей України (відео)

Великі зграї ворон помітили у містах в центрі та півночі України

Одразу у двох містах помітили величезні зграї ворон. Птахи кружляли над Вінницею та Черніговом.

Ворони, збившись у чималенькі зграї в небі, здивували роззяв. Відповідними відео поділилися користувачі, пише "Телеграф".

В одному з них нашестя воронів зафіксоване над середмістям Вінниці. У відео показано, як дійсно чималенька кількість птахів кружляє над містом.

У мережі припустили, що за народними прикметами багато воронів означає "зміну погоди". Тому, як не виключають, невдовзі на нас чекатиме зима, яка вже майже стоїть на порозі.

Мешканці Чернігова також повідомляють, що величезні зграї ворон були зафіксовані на вулиці Княжій у середмісті.

"Це може бути природне явище, але вигляд великої кількості птахів часто викликає тривогу", — зазначають чернігівчани.

Але місцеві "тубільці" наголошують, що ніякої дивини тут немає. Подібні до цієї "юрби" птахи літають щодня — вранці на сміттєвий полігон, а вже увечері пересуваються на ночівлю.

Досвідчені українці наголошують, що "танок" птахів у небі називається мурмурація. Подібне явище відбувається щоосені.

Водночас у мережі переконані, що нехай краще над головами літають ворони, аніж "шахеди".

Що таке мурмурація

Мурмурація птахів

"Мурмурація" походить від латинського слова murmuratio, тобто — "бурмотіння, дзижчання". Так називають скоординований політ птахів у групах, що постійно змінює свою форму під час руху. Птахи переміщуються на швидкості до 40 км/год, проте не стикаються один з одним, хоч і рухаються, здається, зовсім непередбачувано. Це явище служить захистом від ворогів, оскільки хаотичний рух зграї відволікає переслідувачів, знижуючи можливість нападу на окрему особину.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що на території курорту Куяльник біля Одеси побачили скоординований політ великої кількості птахів, серед фахівців відомий як мурмурація. Величезна зграя шпаків, немов масивна крапля, летить низько над землею, динамічно змінюючи свою форму. Незабаром птахи зникають вдалечині.