Холодна зима скасовується? Яке явище дає найточніший прогноз погоди

В Україні зима 2025-2026, попри прогнози арктичних морозів, цілком може бути досить теплою. Адже протягом десятиліть зими на території нашої держави стають деталі м'якшими.

Про це "Телеграфу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) в матеріалі "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

Вона каже, що за даними розрахунків світових прогностичних центрів, зокрема, Національної лабораторії дослідження атмосфери і океану США (NOAA), Європейського центру середньотермінових прогнозів (ECMWF) цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай. Вона буде подібною до зим у попередні роки.

Прогноз зими 2025-2026

При цьому середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Наразі ймовірність такої температури становить 70-80%. Тому тенденція м'яких зим, які панують протягом останніх десятиліть зберігається.

Балабух каже, що через глобальне потепління зима в Україні стала майже на 1,5 градуса теплішою порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози.

Що визначає, якою буде зима на континенті

Важливу роль у визначенні теплої чи холодної зими відіграє Південне коливання (ENSO) — періодичні зміни температури поверхні води в тропічному Тихому океані. Його тепла фаза — Ель-Ніньйо, а холодна — Ла-Нінья. Ель-Ніньйо зазвичай сприяє підвищенню температури зимою, тоді як Ла-Нінья — холодним і сніжним зимам. За даними NOAA, восени та взимку 2025/2026 очікується Ла-Нінья слабкої інтенсивності, яка ймовірно у січні-березні перейде у нейтральну фазу на початку 2026 р.

Південне коливання

