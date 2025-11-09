Перший сніг помітили в Києві: явище зняли на відео

Кияни сумніваються, чи справді на вулиці йде сніг, адже за вікном спостерігається плюсова температура

У Києві, попри прогнози синоптиків, пішов сніг. "Білих мух" помітили у різних районах міста.

Столичні пабліки показують, як населений пункт потихеньку починає засипати опадами у вигляді снігу. Про це пише "Телеграф".

Що треба знати

У Києві помітили опади у вигляді снігу

Синоптики прогнозували дощ і плюсову температуру

Справжній перший сніг очікують лише у середині листопада

Скажімо, доволі рясний сніг зафіксували у районі залізничного вокзалу.

Також у мережі показали, як поодинокі сніжинки падали на Виноградарі.

Окрім того, продемонстрували, як сніг йде у Голосіївському районі, на території експоцентру.

Утім, переважна більшість коментаторів не узяли до віри кадри, зняті на ВДНГ. Кияни наголошують, що на вулиці спостерігається плюсова температура, тому це, скоріше за все, мілкий дощ.

Кияни коментують сніг

Тим більше, що у Києві прогнозували помірний дрібний, але дощ.

Чи довго пролежить ймовірний сніг

Варто зауважити, що згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 10 листопада по території Києва та області очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, а вдень вона досягатиме 8-13 градусів, тому нереально, що сніг, який, можливо, спостерігали у місті, залишиться надовго.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що справжній перший сніг у Києві прогнозують приблизно на 17–18 листопада.