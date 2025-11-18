Сразу три областных центра Украины могут пойти под воду: когда и почему

Затопит не только сельскохозяйственные территории и полигоны

Глобальное потепление к концу века может наделать большой беды в Украине. Ведь увеличение среднегодовой температуры вызовет затопление территорий.

Об этом "Телеграфу" рассказала Евгения Засядько, председатель правления Гринпис в Украине. По ее словам, в настоящее время цель удержать потепление в пределах +1,5°C уже практически недостижима.

Что нужно знать:

В рамках Парижского соглашения мир должен был сократить выбросы в атмосферу к 2050 году

К 2100 году температура может вырасти на 4 градуса по всей планете

Под угрозой затопления прибрежные зоны Украины

По словам Засядько, сценарий в +1,5-2С — это достаточно амбициозные цели, но по научным прогнозам существуют сценарии также на +4С до конца столетия. Учитывая это, общественная организация "Экодия" в Украине провела исследование "Вода близко", где смоделировала, что на территории страны будут затоплены примерно миллионы гектаров.

"Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена. Сюда относятся сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории. Подробнее — 1168 тысяч гектаров, сюда входят 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий, постройки 35 тысяч гектаров. Сюда даже попали военные полигоны, потому что есть территории, которые близко к морю", — говорит председатель правления Гринпис.

Некоторые из этих территорий оккупированы, проводились исследования в 2018 году. Называя сроки, когда глобальные климатические изменения обретут такие масштабы, эксперт сказала: "Такие последствия могут быть с 2100 года".

Наводнение на западе Украины

По ее словам, в 2015 году в Парижском соглашении было прописано, что человечество должно сделать все возможное до 2050 года, чтобы не допустить критических сценариев. Но здесь следует понимать, что действовать нужно не с 2049 года. Сокращать выбросы в атмосферу должно быть каждые 10 лет, но фактически этого не произошло.

"Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и какое нас ждет будущее", — говорит Засядько.

Она добавила, что большую роль в борьбе с последствиями глобального потепления играет США, но глава Белого дома Дональд Трамп уже подписал документ о выходе из Парижского соглашения.

Добавим, что Парижское соглашение – это международное соглашение, заключенное 12 декабря 2015 года в Париже, направленное на борьбу с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

Какие города под угрозой затопления

Засядько объясняет, что в случае поднятия воды на метр под угрозой затопления Одесса, Николаев. Вероятность, что Щелкино, Вилково — дельта Дуная, украинская Венеция: тоже затопит — 90% и более.

"Голая Пристань попадает в топ городов, которые под наибольшим риском затопления территории – 75%. Бердянск, 30%, Скадовск – 20%, Одесса – 17%, Херсон – 13%, Николаев – 9%, Мариуполь – 8%. Севастополь на 4% тоже будет затоплен. Черноморск на 2%. Ялта тоже попадает, но меньше 1%", — говорит эксперт.

Как затопить Одессу и Бердянск

