Скільки ще в Україні триватимуть відключення світла: ексміністр енергетики розповів, яких графіків чекати

Енергетикам потрібен час на відновлення енергосистеми

Тривалі відключення світла в Україні збережуться доки не припиняться російські обстріли. При цьому тяжкість графіків може бути "плаваючою".

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Готуйтеся до 14 годин без світла: ексміністр енергетики розповів, що чекає на українців взимку".

За його словами, одразу після обстрілу графіки можуть збільшуватися аж до 14 годин, проте після ремонтів їх тривалість може значно зменшуватися.

Відбувся обстріл — певний час відновлюємо те, що можна відновити. Відновили — знову йдуть атаки, знову втрачаємо або генерацію, або елементи станцій. Потім ремонтуємо, сидимо 14 годин без світла, потім скорочуємо до 6 годин. Такі коливання відбуватимуться постійно сказав Продан

Раніше професор розповів, як радянські інженери створили найхолодніші будинки. За його словами, деякі радянські будинки мають не лише тонкі стіни у 25 см, що менше на 13 см, ніж потрібно, а й так звані "хрущовські холодильники".