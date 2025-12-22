У Харкові з'явилася унікальна вулиця: як вона виглядає і де знаходиться (фото)

Набережну відкрили спеціально до різдвяних та новорічних свят

У Харкові з’явилася перша пішохідна вулиця. Доступ до неї відкритий із сьогоднішнього дня, 22 грудня.

Про це повідомляє видання "Думка".

У Харкові пішоходам відкрили доступ до капітально відремонтованої Лопанської набережної у центрі Харкова. Біля перехрестя з вулицею Полтавський шлях, збудували новий сквер, у якому з’явилися:

нові лави,

кущі та дерева,

зелені зони та системи освітлення.

Новий сквер у Харкові

Новий сквер у Харкові

Пішохідна вулиця у Харкові

Набережну прикрасили до Нового року

Раніше на цьому місці знаходилася занедбана територія кафе та чаша старого фонтану.

Набережну відкрили спеціально до різдвяних та новорічних свят, тому зараз тут встановлена ​​прикрашена ялина, святкові фотозони. Проїзд по набережній для транспорту, крім службового, буде закрито. Нині тут на проїжджій частині вже стоять фотозони та автокафе.

Набережну прикрасили до Нового року

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові розпочнеться новий етап будівництва метро.