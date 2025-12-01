Как получила свое имя одна из первых улиц Харькова: история Бурсацкого спуска

В 1864-66 годах власти плотно занялись благоустройством улицы

Один из самых известных спусков Харькова — Бурсацкий. Он появился одним из первых, а его история была связана со зданием бурсы.

"Телеграф" рассказывает, ссылаясь на историка Николай Дьяченко, рассказывает историю Бурсацкого спуска в Харькове.

Бурса и её жизнь

Харьковская бурса, начало XX века. Фото - Википедия

В этом большом одноэтажном здании учились и жилы бурсаки, в большинстве своем дети-сироты.

"В классах коллегиума не существовало ни одной печи. Чернила замерзали от холода, и мы, желая написать что-нибудь, нагревали чернильницы за пазухой. Начальство не давало воспитанникам ни белья, ни одежды, ни обуви", – цитирует историк слова бурсака.

Детей кормили не богато — на обед ели постные щи, ржаной хлеб, сухари. На ужин давали гречневые галушки "величиной в полфунта".

С расширением бурсы в середине XIX века спуск также стал носить имя Семинарской горки. С тех же лет спуск стал одной из главных улиц города, связывавших Нагорную и Залопанскую части.

Интересный факт: во время немецкой оккупации 1918 года в здании бурсы заседал подпольный Харьковский губернский революционный комитет.

Улица Бурсацкая. Фото - Новини Live

Застройка Бурсацкой

В 1864-66 годах власти плотно занялись благоустройством улицы, поскольку по спуску проходило кратчайшее сообщение с крупнейшим в городе Благовещенским рынком. С этого момента на улице начали появляться новые каменные дома, а вдоль них высаживали деревья.

В 1893-97 годах здесь появился сквер.

Современный Бурсацкий спуск. Фото - Василий Голосный

