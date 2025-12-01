Как получила свое имя одна из первых улиц Харькова: история Бурсацкого спуска
Один из самых известных спусков Харькова — Бурсацкий. Он появился одним из первых, а его история была связана со зданием бурсы.
"Телеграф" рассказывает, ссылаясь на историка Николай Дьяченко, рассказывает историю Бурсацкого спуска в Харькове.
Бурса и её жизнь
В этом большом одноэтажном здании учились и жилы бурсаки, в большинстве своем дети-сироты.
"В классах коллегиума не существовало ни одной печи. Чернила замерзали от холода, и мы, желая написать что-нибудь, нагревали чернильницы за пазухой. Начальство не давало воспитанникам ни белья, ни одежды, ни обуви", – цитирует историк слова бурсака.
Детей кормили не богато — на обед ели постные щи, ржаной хлеб, сухари. На ужин давали гречневые галушки "величиной в полфунта".
С расширением бурсы в середине XIX века спуск также стал носить имя Семинарской горки. С тех же лет спуск стал одной из главных улиц города, связывавших Нагорную и Залопанскую части.
Интересный факт: во время немецкой оккупации 1918 года в здании бурсы заседал подпольный Харьковский губернский революционный комитет.
Застройка Бурсацкой
В 1864-66 годах власти плотно занялись благоустройством улицы, поскольку по спуску проходило кратчайшее сообщение с крупнейшим в городе Благовещенским рынком. С этого момента на улице начали появляться новые каменные дома, а вдоль них высаживали деревья.
В 1893-97 годах здесь появился сквер.
