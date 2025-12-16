Менша "сестра" Сумської: як називається вулиця у Харкові, де був острог (фото)

Крики ув'язнених на цій вулиці заважали населенню, тому їх переселили звідти й пізніше там збудували храмову споруду - вона простояла понад 130 років

Вулиця Гоголя в Харкові мала чотири імені за свою історію. Колись її називали на честь однієї з вулиць міста — Мало-Сумською.

Вулиця Гоголя у Харкові хоч і коротка — всього 330 метрів, проте має багату історію та чимало цікавих архітектурних об’єктів. Вона починається від скверу на Театральному майдані і прямує на північ до вулиці Скрипника. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Історія та перейменування вулиці Гоголя

Історія цієї вулиці починається у другій половині XVIII століття. Спершу вона називалася Мало-Сумською, оскільки йшла паралельно більш відомій Сумській вулиці. Є також відомості про назву Шаповальська, ймовірно на честь власника місцевого двору Семена Шаповала. На початку XIX століття вулиця отримала назву Шерстобойна, у 1894 році її перейменували на Кокошкінську, а в 1909 році — Гоголівську, на честь письменника Миколи Гоголя, якому того року виповнилося сто років з дня народження. Згодом, у 1954 році, вулиця офіційно отримала сучасну назву — Гоголя.

Вулиця Гоголя в історичному центрі Харкова

На початку вулиці колись стояв острог, який у 1827 році знесли через скарги мешканців на шум і крики в’язнів. Пізніше на його місці збудували лютеранську кірху для німецьких поселенців. Споруда пережила революції та окупації, але у 1958 році її підірвали.

Попри коротку довжину, на вулиці Гоголя розташовано багато історичних будівель. Серед них прибутковий будинок №1 у стилі модерн, будинок пастора №2 та будівля Караїмського благодійного товариства №3.

Будинок №1 та 2

Будинок №3

Вулиця також відома собором Успіння Пресвятої Діви Марії №4, колишнім особняком і гімназією №5 та №7, а також готелем "Чичиков" №6/8.

Будинок №4 та 7

Будинки №9-б та №11 на вулиці Гоголя — колишні особняки М. К. Уткіна, побудовані у стилі модерн у 1908 і 1913 роках і нині є пам’ятками архітектури. Будинок №13, прибутковий будинок М. С. Делла-Вос 1875 року, зараз житловий і на першому поверсі розташоване відділення Укрпошти.

Будинок №9-б та 13

Будинок №11

