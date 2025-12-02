Світла не буде до 12 годин. Які графіки діють 2 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у вівторок, 2 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 2 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 2 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 2 грудня

Київ

Графіки відключень у Києві 2 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 2 грудня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 2 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 2 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень у Івано-Франківській області 2 грудня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 2 грудня

Черкаська область

1.1 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 22:00 — 24:00;

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 22:00 — 24:00;

2.1 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00;

2.2 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 20:00 — 22:00;

3.1 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 20:00 — 22:00;

3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

5.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00;

6.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00.

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 2 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 2 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 2 грудня

Кіровоградська область

Черга 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24

Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.1: 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18

Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22

Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Запорізька область

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

1.2: 12:00 – 17:00

2.1: 00:00 – 00:30, 07;30 – 12:30, 17:00 – 22:00

2.2: 00:00 – 03:30, 10:30 – 12:30, 17:00 — 22:00

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

4.2: 07:30 – 12:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

5.2: 05:30– 08:00, 12:00 – 17:00

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 2 грудня

Одеська область

Графіки відключень у Одеській області 2 грудня

Харківська область

1.1 08:30-12:00; 17:00-22:00

1.2 08:00-12:00; 19:00-22:00

2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00

3.1 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00

3.2 12:00-15:30; 22:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 11:00-15:30

4.2 11:00-15:30; 19:00-20:00

5.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 06:00-08:30; 12:00-19:00

Миколаївська область

1.1 – 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

1.2 – 11:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

2.1 – 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

2.2 – 09:30 — 16:30;

3.1 – 07:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;

3.2 – 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

4.1 – 00:00 — 00:30; 09:30 — 13:00; 20:00 – 22:30;

4.2 – 07:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

5.1 – 06:00 – 09:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

5.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 — 17:30;

6.1 – 13:00 — 20:00;

6.2 – 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30.

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 2 грудня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 2 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 2 грудня

Нагадаємо, у розмові з "Телеграфом" народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк сказав, що блекаут українцям у майбутньому не загрожує. Водночас тривалі відключення варто чекати у разі нових атак.