Света не будет до 12 часов. Какие графики действуют 2 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что во вторник, 2 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 2 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 2 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 2 декабря

Киев

Графики отключений в Киеве 2 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 2 декабря

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 2 декабря

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 2 декабря

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 2 декабря

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 2 декабря

Черкасская область

1.1 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 22:00 — 24:00;

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 22:00 — 24:00;

2.1 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00;

2.2 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 20:00 — 22:00;

3.1 08:00 — 11:00, 14:00 -17:00, 20:00 — 22:00;

3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

5.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00;

6.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00.

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 2 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 2 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 2 декабря

Кировоградская область

Очередь 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.1: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.2: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.1: 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22

Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Запорожская область

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

1.2: 12:00 – 17:00

2.1: 00:00 – 00:30, 07; 30 – 12:30, 17:00 – 22:00

2.2: 00:00 – 03:30, 10:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

4.2: 07:30 – 12:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 2 декабря

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 2 декабря

Харьковская область

1.1 08:30–12:00; 17:00–22:00

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00–22:00

2.2 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00–22:00

3.1 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00

3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 11:00–15:30

4.2 11:00–15:30; 19:00–20:00

5.1 06:00–08:30; 15:30–19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 06:00-08:30; 12:00–19:00

Николаевская область

1.1 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

1.2 – 11:30 – 16:30; 20:00 — 23:30;

2.1 – 13:00 – 16:30; 20:00 — 22:30;

2.2 — 09:30 — 16:30;

3.1 – 07:30 – 09:30; 16:30 — 20:00;

3.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 09:30 — 13:00; 20:00 – 22:30;

4.2 – 07:30 – 13:00; 16:30 — 20:00;

5.1 – 06:00 – 09:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

5.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 — 17:30;

6.1 – 13:00 – 20:00;

6.2 – 09:30 – 13:00; 20:00 — 23:30.

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 2 декабря

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 2 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 2 декабря

Напомним, в разговоре с "Телеграфом" народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сказал, что блекаут украинцам в будущем не угрожает. В то же время длительные отключения следует ожидать в случае новых атак.