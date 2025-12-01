Ризики відключень є, але... Нардеп пояснив, чи загрожує Україні справжній блекаут

За весь час російських обстрілів в Україні був один кількагодинний блекаут

Хоча Україна живе в умовах жорстких обмежень електроенергії, загрози блекауту немає. Водночас регулярні відключення ймовірно, будуть з нами до кінця холодного сезону.

Що треба знати:

Хоча росіяни дуже стараються влаштувати повне знеструмлення в Україні, ризик цього мінімальний

Проте графіки відключень, ймовірно діятимуть до завершення холодів

Енергетики знають, як захистити систему та мають алгоритм дій, які вбережуть її від блекауту

Про це у розмові з "Телеграфом" сказав народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Він зазначив, що в Україні був один короткостроковий блекаут у жовтні 2023 року на кілька годин.

Для довідки: Блекаут — це повне знеструмлення енергетичної системи міста чи цілої країни. Відновлення роботи енергетичних об’єктів може займати від декількох годин до декількох днів.

Як пояснив Нагорняк, зараз напрацьовані певні алгоритми дій під час масованих атак, які дають змогу зменшити ризики екстрених навантажень на енергосистему. Ці регламенти й дають можливість захистити систему від блекауту.

І тому ризиків блекауту я не бачу, ризики відключень, менш тривалих, або більш тривалих, звісно, є. Я думаю, що до кінця сезону все одно нам прийдеться проходити з відключеннями, будемо сподіватися, що вони не будуть достатньо тривалими, Сергій Нагорняк

