Мороз в Україні може сягнути -33 градусів - коли саме

Мешканці одного з регіонів мають готуватись до зміни погоди

Перший справжній сніг цьогоріч уже випадав на Волині — висота снігового покриву сягала 7 сантиметрів. Проте зима виявилася короткочасною, а зараз регіон знову повернувся до осінньої погоди з температурами на 4-5 градусів вище норми.

Найближчого тижня істотних опадів не очікується. Вночі температура триматиметься від 0 до +5 градусів, вдень — від +2 до +7 градусів, можлива мрячка та тумани. Про це розповіла "Телеграфу" Леся Пасічник, синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Коли настане справжня зима на Волині та чи буде сніг на свята

За її словами, характер погоди може змінитись на більш зимовий приблизно 10-11 грудня. Вночі прогнозують невеликі морози, денна температура також знизиться до плюс двох — мінус трьох градусів.

При від'ємних значеннях температури вночі на ранок може утворюватися ожеледиця на дорогах, каже метеорологиня. Проте значних снігопадів найближчим часом не передбачається — опади будуть невеликими, переважно наступного тижня (від 8 грудня).

Особливо небезпечними синоптик назвала крижані дощі, хоча спостерігаються вони досить рідко. "Розбиваються ці замерзлі краплини і зразу замерзає все — і асфальт вкривається тонкою та дуже слизькою кіркою", — пояснила фахівчиня. Такі явища можуть пошкоджувати дерева та електричні дроти.

Крижаний дощ

Грудень для Волині традиційно нестійкий за погодою, має перехідний характер, повідомляє Леся Пасічник. Січень зазвичай набагато холодніший. За багаторічними спостереженнями, в окремі роки температура в грудні різко знижувалася — наприклад, у 1961 році 25 грудня мороз сягав 28 градусів.

Останніми роками Різдво та Новий рік частіше бувають з осінньою погодою, каже синоптикиня. Втім, у січні температура може знижуватися до 33 градусів морозу, особливо в середині місяця. Проте є ймовірність, що наприкінці грудня також може випасти сніг та настати морозна погода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи готує погода в Україні у грудні. Вночі температура повітря може падати до -7 в деяких областях.