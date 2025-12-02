Мороз в Україні може сягнути -33 градусів - коли саме
-
-
Мешканці одного з регіонів мають готуватись до зміни погоди
Перший справжній сніг цьогоріч уже випадав на Волині — висота снігового покриву сягала 7 сантиметрів. Проте зима виявилася короткочасною, а зараз регіон знову повернувся до осінньої погоди з температурами на 4-5 градусів вище норми.
Найближчого тижня істотних опадів не очікується. Вночі температура триматиметься від 0 до +5 градусів, вдень — від +2 до +7 градусів, можлива мрячка та тумани. Про це розповіла "Телеграфу" Леся Пасічник, синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Коли настане справжня зима на Волині та чи буде сніг на свята
За її словами, характер погоди може змінитись на більш зимовий приблизно 10-11 грудня. Вночі прогнозують невеликі морози, денна температура також знизиться до плюс двох — мінус трьох градусів.
При від'ємних значеннях температури вночі на ранок може утворюватися ожеледиця на дорогах, каже метеорологиня. Проте значних снігопадів найближчим часом не передбачається — опади будуть невеликими, переважно наступного тижня (від 8 грудня).
Особливо небезпечними синоптик назвала крижані дощі, хоча спостерігаються вони досить рідко. "Розбиваються ці замерзлі краплини і зразу замерзає все — і асфальт вкривається тонкою та дуже слизькою кіркою", — пояснила фахівчиня. Такі явища можуть пошкоджувати дерева та електричні дроти.
Грудень для Волині традиційно нестійкий за погодою, має перехідний характер, повідомляє Леся Пасічник. Січень зазвичай набагато холодніший. За багаторічними спостереженнями, в окремі роки температура в грудні різко знижувалася — наприклад, у 1961 році 25 грудня мороз сягав 28 градусів.
Останніми роками Різдво та Новий рік частіше бувають з осінньою погодою, каже синоптикиня. Втім, у січні температура може знижуватися до 33 градусів морозу, особливо в середині місяця. Проте є ймовірність, що наприкінці грудня також може випасти сніг та настати морозна погода.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи готує погода в Україні у грудні. Вночі температура повітря може падати до -7 в деяких областях.