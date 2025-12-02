Незвичайна зима: чи заморозить погода Харків у грудні (прогноз)
Початок місяця характеризуватиметься не холодною, а м’якою погодою
Грудень 2025 року обіцяє бути теплим у Харкові. Середня температура буде вищою за кліматичну норму, хоча і короткочасні похолодання також можливі.
Що потрібно знати:
- У Харкові не варто чекати сильних морозів найближчим часом
- Сніг може випасти вже скоро
- До кінця місяця може помітно похолодати
Про це пише видання "Думка", посилаючись на прогноз синоптика харківського Гідрометцентру Ганни Глушкової.
За її словами, середньомісячна температура повітря в обласному центрі очікується на рівні 1 градуса морозу, тоді як кліматична норма для Харківщини у грудні становить 3 градуси морозу.
"Початок грудня буде характеризуватися не холодною, а м’якою погодою. На початку місяця в окремі дні місцями пройдуть невеликі дощі. Істотних опадів у грудні не очікуємо, проходження активних атмосферних фронтів поки не прогнозується", — зазначила синоптик.
При цьому Глушкова зазначає, що, безумовно, будуть періоди, коли температура опускатиметься нижче нуля, але сильних, тривалих морозів у грудні не прогнозується
Прогноз погоди на кожен день грудня у Харкові
Синоптики метеорологічного сайту meteofor також не прогнозують сильних морозів у грудні. Температура повітря спостерігатиметься в районі -5 +5 градусів. Найхолодніше буде ближче до кінця місяця, а перший сніг у грудні очікується вже 9 числа (сніг з дощем).
В той же час прогноз meteo.ua обіцяє морози до -15 градусів ближче до кінця місяця.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.
За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.
На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки.
