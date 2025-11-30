Сніг та морози чи аномальне тепло? Які сюрпризи готує погода в Україні у грудні

Вночі температура повітря може падати до -7 в деяких областях

У грудні Україну накриють морози, але тільки в деяких областях, а в інших, навпаки, буде аномальне тепло. Сніг тим часом поки що не поспішає до українських міст.

Що потрібно знати:

Тумани будуть досить частим явищем у найближчі 10 днів

З 5 грудня погода зміниться на півночі та сході

Сніг можливий лише у Карпатах

Про це український синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, на початку грудня утримається в основному суха та комфортна погода, без істотних опадів. Однак країну можуть огорнути тумани.

Тільки 1 грудня в південній половині країни пройдуть дощі у зв'язку з впливом малоактивного фронту з Чорного моря. Однак, небо більшу частину часу очікується в основному хмарним, а тумани і мряка будуть досить частим явищем в найближчі 10 днів пояснив синоптик.

Невеликий сніг можливий лише у Карпатах 1 грудня.

Кібальчич додав, що на початку грудня температура повітря залишатиметься аномально високою для цієї пори року. З 1 по 4 грудня очікується -3…+4°С, на півдні 0…+7°С, вдень +3…+9°С, на півдні та в Криму до +12°С. У Карпатах уночі близько -1…-6°С, вдень -2…+3°С.

Похолодання прийде з 5 грудня. Насамперед погода зміниться на півночі та сході. Вночі очікується невеликий мороз у межах -1…-7°С, вдень температура коливатиметься близько 0°С; у південній частині та Закарпатті нічні показники становитимуть -2…+3°С, вдень +2…+7°С.

