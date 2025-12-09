Світла не буде по 12 годин. Які графіки відключень 9 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у неділю, 7 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 2 до 4 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 9 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 9 грудня

Харківська область

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-20:00; 22:30-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-20:00; 22:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 20:00-24:00

5.1 05:00-12:00; 14:00-19:00

5.2 05:00-12:00; 14:00-19:00

6.1 05:00-08:00; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:00; 12:00-19:00

Запорізька область

1.1: 00:00 – 01:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30.

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 01:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

1.2 – 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 20:30;

2.1 – 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;

2.2 – 00:00 — 00:30; 05:30 — 11:00; 18:00 — 22:30;

3.1 – 04:00 — 07:30; 11:00 — 17:30; 21:30 — 00:00;

3.2 – 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

4.1 – 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.2 – 00:00 — 00:30; 04:30 — 11:00; 13:30 — 18:00;

5.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;

5.2 – 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 19:30;

6.1 – 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

6.2 – 00:30 — 04:00; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00.

Кіровоградська область

1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черкаська область

1.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

2.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

5.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

5.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

6.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 9 грудня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 9 грудня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 9 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 9 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 9 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 9 грудня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 9 грудня

Рівненська область

Графіки відключень в Рівненській області 9 грудня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 9 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 9 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 9 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 9 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 9 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 9 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 9 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, що графіки відключень світла будуть з українцями всю зиму і перший місяць весни. А от у квітні ситуація може значно покращитись.