Света не будет по 12 часов. Какие графики отключений 9 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В воскресенье, 7 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 2 до 4 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 9 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 9 декабря

Харьковская область

1.1 00:00–01:30; 06:00-08:00; 12:00–14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30

1.2 00:00–01:30; 05:00-08:00; 12:00–14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30

2.1 00:00–01:30; 12:00–14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30-14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–20:00; 22:30-24:00

3.2 00:00–05:00; 08:30-12:00; 14:00–15:30; 17:00–20:00; 22:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00–15:30; 17:00–19:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00–15:30; 17:00–19:00; 20:00-24:00

5.1 05:00–12:00; 14:00–19:00

5.2 05:00–12:00; 14:00–19:00

6.1 05:00–08:00; 12:00–19:00

6.2 05:00–08:00; 12:00–19:00

Запорожская область

1.1: 00:00 – 01:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30.

Николаевская область

1.1 – 00:00 – 01:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

1.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 20:30;

2.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;

2.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 — 11:00; 18:00 — 22:30;

3.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 17:30; 21:30 — 00:00;

3.2 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.2 – 00:00 – 00:30; 04:30 — 11:00; 13:30 — 18:00;

5.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;

5.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 19:30;

6.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

6.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00.

Кировоградская область

1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черкасская область

1.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

2.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

5.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

5.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

6.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 9 декабря

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 9 декабря

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 9 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 9 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 9 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 9 декабря

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 9 декабря

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 9 декабря

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 9 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 9 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 9 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 9 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 9 декабря

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 9 декабря

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 9 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, что графики отключений света будут с украинцами всю зиму и первый месяц весны. А вот в апреле ситуация может значительно улучшиться.