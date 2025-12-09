Света не будет по 12 часов. Какие графики отключений 9 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В воскресенье, 7 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 2 до 4 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Харьковская область
- 1.1 00:00–01:30; 06:00-08:00; 12:00–14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30
- 1.2 00:00–01:30; 05:00-08:00; 12:00–14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30
- 2.1 00:00–01:30; 12:00–14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30
- 2.2 00:00–01:30; 08:30-14:00; 15:30-17:00; 19:00–22:30
- 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–20:00; 22:30-24:00
- 3.2 00:00–05:00; 08:30-12:00; 14:00–15:30; 17:00–20:00; 22:30-24:00
- 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00–15:30; 17:00–19:00; 22:30-24:00
- 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00–15:30; 17:00–19:00; 20:00-24:00
- 5.1 05:00–12:00; 14:00–19:00
- 5.2 05:00–12:00; 14:00–19:00
- 6.1 05:00–08:00; 12:00–19:00
- 6.2 05:00–08:00; 12:00–19:00
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 01:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
- 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30.
Николаевская область
- 1.1 – 00:00 – 01:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
- 1.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 20:30;
- 2.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;
- 2.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 — 11:00; 18:00 — 22:30;
- 3.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 17:30; 21:30 — 00:00;
- 3.2 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
- 4.1 – 00:00 – 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
- 4.2 – 00:00 – 00:30; 04:30 — 11:00; 13:30 — 18:00;
- 5.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;
- 5.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 19:30;
- 6.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
- 6.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00.
Кировоградская область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черкасская область
- 1.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 2.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 24:00
- 2.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 3.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 3.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 4.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
- 5.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
- 5.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
- 6.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00
- 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
Черниговская область
Черновицкая область
Волынская область
Винницкая область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Львовская область
Ровенская область
Одесская область
Днепропетровская область
Сумская область
Полтавская область
Житомирская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, что графики отключений света будут с украинцами всю зиму и первый месяц весны. А вот в апреле ситуация может значительно улучшиться.