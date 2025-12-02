До кінця зими годі й сподіватись? Коли графіки відключень стануть мʼякшими
Обмеження електроенергії залежать від стану енергетики та обстрілів Росії
Вже тривалий час в Україні діють погодинні графіки відключень світла і багатьох людей цікавить, коли вони стануть слабшими або взагалі зникнуть. За словами Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, відсутність світла на пряму залежить від обстрілів Росії.
Що треба знати:
- Графіки відключень щоразу посилюються після російських атак на енергетику
- Очікувати повного зникнення графіків до кінця року не слід
- Енергетика України за час війни зазнала великих руйнувань, але атаки продовжуються
Як каже Харченко в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA, графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Адже наразі зниження інтенсивності обстрілів чи зміни основних цілей атак немає.
"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — пояснює експерт.
Ба більше, на його думку, навіть послаблення відключень це здебільшого тимчасове явище, яке не має масового характеру. Тобто наразі українська енергетика живе так: обстріл по енергетиці, 3-5 днів жорстких відключень, а далі поступове послаблення.
"Це послаблення настає тоді, коли зруйновану енергетику первинно відновили та наслідки атак ліквідували. Тобто більш-менш стабілізували ситуацію. До цього графіки стають дуже жорсткими", — пояснює Харченко.
Підсумовуючи експерт каже, що до кінця зими чекати кардинальних позитивних змін у графіках не слід, а от негативні — залежать від Росії. Адже чим більше обстрілів по енергетиці, яка і так зруйнована, тим сильніші відключення.
