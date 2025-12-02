До кінця зими годі й сподіватись? Коли графіки відключень стануть мʼякшими

Обмеження електроенергії залежать від стану енергетики та обстрілів Росії

Вже тривалий час в Україні діють погодинні графіки відключень світла і багатьох людей цікавить, коли вони стануть слабшими або взагалі зникнуть. За словами Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, відсутність світла на пряму залежить від обстрілів Росії.

Що треба знати:

Графіки відключень щоразу посилюються після російських атак на енергетику

Очікувати повного зникнення графіків до кінця року не слід

Енергетика України за час війни зазнала великих руйнувань, але атаки продовжуються

Як каже Харченко в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA, графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Адже наразі зниження інтенсивності обстрілів чи зміни основних цілей атак немає.

"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — пояснює експерт.

Ба більше, на його думку, навіть послаблення відключень це здебільшого тимчасове явище, яке не має масового характеру. Тобто наразі українська енергетика живе так: обстріл по енергетиці, 3-5 днів жорстких відключень, а далі поступове послаблення.

"Це послаблення настає тоді, коли зруйновану енергетику первинно відновили та наслідки атак ліквідували. Тобто більш-менш стабілізували ситуацію. До цього графіки стають дуже жорсткими", — пояснює Харченко.

Підсумовуючи експерт каже, що до кінця зими чекати кардинальних позитивних змін у графіках не слід, а от негативні — залежать від Росії. Адже чим більше обстрілів по енергетиці, яка і так зруйнована, тим сильніші відключення.

