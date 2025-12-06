Чому графіки включень стали ще жорсткішими. Експерт назвав основну причину

7 грудня плануються тривалі відключення майже для всіх регіонів

Після російського удару по енергетиці України відключень світла стало більше. Одна з основних причин — зниження генерації на АЕС.

Про це в етері телемарафону розповів глава Держінспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко. За його словами, аби станції запрацювали на попередню потужність, треба час.

Що треба знати:

6 грудня після атаки графіки відключень посилили

На 7 грудня Укренерго оголосило про відключення 3-4 черг одночасно

Енергетики вже працюють над відновленням роботи АЕС

Як зазначив Замулко, 6 грудня Росія здійснила один з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі. Було пошкоджено деякі енергетичні об'єкти, а АЕС були змушені знизити генерацію. Найбільші збитки припали на системи передачі та об'єкти, що відповідають за перерозподіл потужності між регіонами.

Наслідки атаки на Київщину 6 грудня

Наслідки атаки на Чернігівщину 6 грудня

Наразі енергетики вже працюють над відновленням роботи АЕС та знищених потужностей. Але найближчим часом це впливатиме на графіки відключень світла.

"Процес повертається до норми, і ми розраховуємо, що найближчим часом атомна енергетика повністю відновить виробництво", — сказав Замулко.

Як працюють черги відключень

Він також додав, що говорити про масштабність наслідків поки що зарано. Але кожен удар Росії знижує енергетичну потужність України, що вливає на графіки відключень.

Додамо, що в Укренерго вже попередили про посилення відключень 7 грудня. Адже з 00:00 до 23:59 – обсяг буде від 3 до 4 черг, хоча зазвичай було — 0,5 до 2,5 черг одночасно.

Укренерго про відключення світла на 7 грудня

Укренерго про відключення світла на 6 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, як ТЕЦ виробляють світло та в чому їх відмінність від ТЕС.