Чекати недовго? Назвали місяць, коли графіків відключень не буде

На думку експерта, в України є три сценарії на відключення

В Україні протягом усієї зими діятимуть графіки відключень світла. Їх суттєве послаблення можливе з приходом весни.

Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, передає "Еспресо". За його словами, з квітня 2026 графіки можуть зникнути, але це за оптимістичним прогнозом.

Що треба знати:

Графіки відключень сильно залежать від російських ударів по енергетиці

Україна пройде зиму з великими відключенням, але це не буде критично

Повністю виключати можливість тотального блекауту не можна

За словами Ігнатьєва, українці мають звикати до таких відключень світла, як зараз. Адже вони з Україною надовго.

"Графіки триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити з ними", — каже експерт.

Як працюють черги відключень

На його думку, Україна пройде цю зиму десь посередині між дуже негативним та позитивним сценаріями. За негативним сценарієм — Росія атакую енергетику з ще більшою результативністю, руйнування настільки сильні, що українці буквально днями будуть без світла. За оптимістичного сценарію — українці не панікують, живуть як зараз, використовуючи накопичувачі енергії та альтернативні джерела.

"Середньозважений сценарій — треба звикнути до графіків, які у нас були раніше — 4 години через 4 без стабільного електропостачання", — прокоментував Ігнатьєв.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли, за словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, графіки відключень стануть слабкішими.