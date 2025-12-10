Відключень буде багато, але не у всіх. Графіки на 10 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у вівторок,10 грудня, також протягом доби діятимуть відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Львівська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Рівненська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернігівська область
Чернівецька область
Черкаська область
- 1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 2.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
- 2.2 04:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00
- 3.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
- 4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
- 4.2 01:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
- 5.1 02:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 5.2 00:00 — 04:00, 07:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 6.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Запорізька область
- 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 2.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30
- 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Харківська область
- 1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00
- 2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00
- 2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-17:00; 19:00-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-17:00; 19:00-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.2 00:00-02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 17:00-20:00; 23:00-24:00
- 5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00-22:00; 23:00-24:00
- 6.1 00:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00-19:00; 23:00-24:00
- 6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00-16:00; 17:00-19:00; 23:00-24:00
Миколаївська область
- 1.1 – 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
- 1.2 – 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;
- 2.1 – 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
- 2.2 – 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
- 3.1 – 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
- 3.2 – 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
- 4.1 – 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
- 4.2 – 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;
- 5.1 – 01:00 – 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 20:30;
- 5.2 – 01:00 — 08:00; 11:30 — 17:30;
- 6.1 – 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
- 6.2 – 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00.
Кіровоградська область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Дніпропетровська область
Одеська область
Вінницька область
Волинська область
Сумська область
Полтавська область
Раніше "Телеграф" розповідав, що за словами, українська енергосистема зможе витримати ще кілька російських ударів.