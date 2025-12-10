Укр

Отключений будет много, но не у всех. Графики на 10 декабря

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграф"

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что во вторник, 10 декабря, также в течение суток будут действовать отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 10 декабря
Графики отключений в Киеве 10 декабря
Графики отключений в Киеве 10 декабря
Графики отключений в Киеве 10 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 10 декабря
Графики отключений в Киевской области 10 декабря
Графики отключений в Киевской области 10 декабря
Графики отключений в Киевской области 10 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 10 декабря
Графики отключений в Житомирской области 10 декабря

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 10 декабря
Графики отключений во Львовской области 10 декабря

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 10 декабря
Графики отключений в Закарпатской области 10 декабря

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 10 декабря
Графики отключений в Ивано-Франковской области 10 декабря

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 10 декабря
Графики отключений в Ровенской области 10 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 10 декабря
Графики отключений в Тернопольской области 10 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 10 декабря
Графики отключений в Хмельницкой области 10 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 10 декабря
Графики отключений в Черниговской области 10 декабря

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 10 декабря
Графики отключений в Черновицкой области 10 декабря

Черкасская область

  • 1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
  • 1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 2.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
  • 2.2 04:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00
  • 3.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
  • 4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
  • 4.2 01:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 5.1 02:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 5.2 00:00 — 04:00, 07:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
  • 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
  • 6.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Запорожская область

  • 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 2.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
  • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
  • 6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Харьковская область

  • 1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30
  • 1.2 06:00-09:00; 12:30–17:00
  • 2.1 05:30-09:00; 12:30–17:00
  • 2.2 02:00-09:00; 12:30–17:00
  • 3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00
  • 3.2 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00
  • 4.1 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
  • 4.2 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
  • 5.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 17:00–20:00; 23:00-24:00
  • 5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00–22:00; 23:00-24:00
  • 6.1 00:00–05:30; 07:00-16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00
  • 6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00–16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00

Николаевская область

  • 1.1 – 04:30 – 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 1.2 – 01:00 – 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;
  • 2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 2.2 – 01:00 – 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
  • 3.1 – 00:00 – 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
  • 3.2 – 00:00 – 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
  • 4.1 – 04:30 – 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 4.2 – 00:00 – 04:30; 08:00 — 15:00;
  • 5.1 – 01:00 – 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 20:30;
  • 5.2 – 01:00 – 08:00; 11:30 — 17:30;
  • 6.1 – 00:00 – 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
  • 6.2 – 00:00 – 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00.

Кировоградская область

  • 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
  • 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 10 декабря
Графики отключений в Днепропетровской области 10 декабря
Графики отключений в Днепропетровской области 10 декабря
Графики отключений в Днепропетровской области 10 декабря

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 10 декабря
Графики отключений в Одесской области 10 декабря
Графики отключений в Одесской области 10 декабря
Графики отключений в Одесской области 10 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 10 декабря
Графики отключений в Винницкой области 10 декабря

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 10 декабря
Графики отключений в Волынской области 10 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 10 декабря
Графики отключений в Сумской области 10 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 10 декабря
Графики отключений в Полтавской области 10 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам, украинская энергосистема сможет выдержать еще несколько российских ударов.

Теги:
#Отключение #Графики отключений