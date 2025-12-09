Скільки ще російських атак витримає українська енергосистема: експерт пояснив, що буде потім

Харченко розповів о ситуації з відновлюванням енергосистеми

Резерви української енергосистеми фактично вичерпані – Укренерго, а також генеруючі та розподільчі компанії не мають ресурсів для масштабного відновлення. Кількох нових атак з боку Росії може виявитися достатньо, щоб країна залишилася без можливості оперативно ремонтувати завдані пошкодження.

Що треба знати:

Резервів енергосистеми практично не залишилось, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

Ресурси для масованого відновлення відсутні в Укренерго, генеруючих та розподільчих компаній

Через кілька атак росіян не буде чим відновлювати пошкодження

Про це у Media Center Ukraine розповів директор Центру досліджень енергетики та один із головних експертів з енергобезпеки країни Олександр Харченко.

"Резервів зараз практично не існує. Я не бачу жодних ресурсів і джерел грошей для масованого відновлення резервів", – заявив експерт.

За його словами, ані в Укренерго, ані у генеруючих компаній, ані у розподільчих компаній немає ресурсів для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм вже потрібно і буде потрібно через два-три місяці.

"Себто в Укренерго якісь закрома ще працюють і щось там ще є. У всіх інших, наскільки я розумію, ситуація близька до такої, що вони через певний і дуже короткий час, дві-три атаки, будуть просто дивитись на пошкодження й не розуміти, яким чином це відновлювати", – резюмував Харченко.

Раніше директор Центру досліджень енергетики заявив, що в Україні склалася вкрай негативна ситуація з боргами в енергетиці, тому розмови про її фінансові резерви нагадують знущання. Однак ця ситуація виникла не з вини населення.