Додаткові покупки не потрібні. Дієвий лайфхак, як освітити кімнату у відключення
-
-
Цей спосіб займе всього кілька хвилин
У мережі поділились дієвим лайфхаком, як під час відключень світла зробити автономний світильник. Купляти щось додатково не потрібно, але ліхтарик мати обов'язково.
На опублікованому відео показано, як зробити світильник з ліхтарика та великої пляшки з-під води. Також для цього потрібні фольга, вода та міцний скотч.
Спочатку у велику баклажку наливають трохи води, десь 500 мл. У воду кидають кілька сформованих з фольги кульок, а саме горличко заклеюють скотчем. Це роблять таким чином, щоб можна було в середину вставити ліхтарик. Після того, як ліхтарик не дуже глибоко помістили в пляшку, його додатково закріплюють ще скотчем.
Таким чином утворюються великий автономний світильник. Щоправда, для такого лайфхаку підійде тільки маленький ліхтарик, адже він має стати у пляшку.
У коментарях думки користувачів щодо цього лайфхаку розділились. Адже хтось дякував за дієву пораду, яка стане в пригоді під час відключень, а хтось вважає, що простіше світити ліхтариком у стелю. До слова, тут є нюанс, адже якщо стелі в квартирі високі, то такий спосіб не допоможе освітити кімнату.
Користувачі кажуть:
- Можна просто ліхтарем на стелю світити, якщо що;
- Реально більше світла;
- Ну це реально корисно, якщо світла нема.
