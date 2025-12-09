Додаткові покупки не потрібні. Дієвий лайфхак, як освітити кімнату у відключення

Цей спосіб займе всього кілька хвилин

У мережі поділились дієвим лайфхаком, як під час відключень світла зробити автономний світильник. Купляти щось додатково не потрібно, але ліхтарик мати обов'язково.

На опублікованому відео показано, як зробити світильник з ліхтарика та великої пляшки з-під води. Також для цього потрібні фольга, вода та міцний скотч.

Спочатку у велику баклажку наливають трохи води, десь 500 мл. У воду кидають кілька сформованих з фольги кульок, а саме горличко заклеюють скотчем. Це роблять таким чином, щоб можна було в середину вставити ліхтарик. Після того, як ліхтарик не дуже глибоко помістили в пляшку, його додатково закріплюють ще скотчем.

Таким чином утворюються великий автономний світильник. Щоправда, для такого лайфхаку підійде тільки маленький ліхтарик, адже він має стати у пляшку.

У коментарях думки користувачів щодо цього лайфхаку розділились. Адже хтось дякував за дієву пораду, яка стане в пригоді під час відключень, а хтось вважає, що простіше світити ліхтариком у стелю. До слова, тут є нюанс, адже якщо стелі в квартирі високі, то такий спосіб не допоможе освітити кімнату.

Користувачі кажуть:

Можна просто ліхтарем на стелю світити, якщо що;

Реально більше світла;

Ну це реально корисно, якщо світла нема.

