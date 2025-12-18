Застосунок 112 вже доступний для завантаження: МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку
МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму офіційному Telegram-каналі.
У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток — і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.
Важливо: перед початком користування обов’язково авторизуйтеся.
Коли застосунок 112 може бути особливо корисним?
- у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
- у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
- під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.
"Ми будемо розширювати функціональність "112". Серед наступних кроків — опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 — це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні", – зауважив міністр.
Усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.
Завантажуйте застосунок 112 Ukraine: