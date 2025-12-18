Приложение 112 уже доступно для загрузки: МВД разработало официальный сервис экстренной помощи, который будет работать без мобильной связи

МВД разработало официальный сервис экстренной помощи, который может работать даже без мобильной связи, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.

В критической ситуации вы звоните по телефону через приложение — и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу.

Важно: перед началом использования обязательно авторизуйтесь.

Когда приложение 112 может быть особенно полезным?

в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;

в районах со слабым или нестабильным покрытием;

при авариях или перебоях в работе сотовых сетей.

"Мы будем расширять функциональность "112". Среди следующих шагов — опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей. 112 — это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны", – отметил министр.

Все персональные данные защищены. Приложение отвечает государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются только для обработки экстренных вызовов.

Загружайте приложение 112 Ukraine: