"Це шлях до завершення війни": Портников про три позитивні моменти для України

Цього разу потрібно набагато більше часу, щоб Путін усвідомив безперспективність своєї спроби знищити Україну

Лідери Європейського союзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро і для нашої країни це значна сума. Це демонструє нездатність Росії реалізувати плани щодо знищення української економіки та бюджету.

Що потрібно знати

Рішення має компромісний характер

Підтримка Європи нівелює стратегію війни на виснаження

Такий крок значно наближає до завершення війни

Про це сказав український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, рішення вийшло компромісним.

До того ж він відзначив одразу три позитивні моменти для України:

Для нашої країни це реальні гроші, які дозволять нам існувати у наступні роки війни з Україною.

Це чіткий сигнал Росії, що її спроби знищити українську економіку, знищити український бюджет, позбавити Україну можливості чинити опір російській агресії у 20-х роках XX століття не буде реалізовано.

Умовний кредит — це також шлях до завершення російсько-української війни, як би це не сталося.

Портников пояснив, що це рішення буквально нівелює розрахунок російського глави Володимира Путіна з приводу перемоги в багаторічній війні на виснаження.

І демонструє, що ця війна з бажанням знищити українську державність може завершитися таким же фіаско, як і бліцкриг Путіна у 2022 році, спрямований на якнайшвидше вирішення українського питання пояснив експерт.

Водночас журналіст додав, що цього разу знадобиться набагато більше часу, щоб Путін усвідомив безперспективність своєї спроби знищити Україну.

Кредит для України

У четвер, 18 грудня, під час саміту в Брюсселі лідери ЄС дійшли згоди щодо 90 мільярдів євро кредиту для України. Сума має закрити прогалину в українському бюджеті на 2026-2027 рік.

Як йдеться у фінальному документі за результатами саміту, Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій від РФ. Російські активи при цьому залишають замороженими, і ЄС залишає за собою право використати їхні грошові залишки для погашення позики.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз залишає за собою право використовувати залишки грошей з російських активів для фінансування кредиту, наданого Україні. Фінансування України після 2027 року буде частиною наступного обговорення довгострокового бюджету ЄС.

На саміті розглядали два варіанти: репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів та механізм спільного боргу Євросоюзу. Президент України Володимир Зеленський, який приєднався до саміту, сказав, що "ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді щодо фінансів на наступний рік". Рішення, яке ухвалили країни Євросоюзу, — це не репараційний кредит, а "план Б" — загальна позика ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україні на 2026 рік потрібно 52 мільярди євро зовнішнього фінансування.