"Это путь к завершению войны": Портников о трех положительных моментах для Украины

На сей раз нужно гораздо больше времени, чтобы Путин осознал бесперспективность своей попытки уничтожить Украину

Лидеры Европейского союза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро и для нашей страны это значительная сумма. Это демонстрирует неспособность России реализовать планы по уничтожению украинской экономики и бюджета.

Что нужно знать

Решение носит компромиссный характер

Поддержка Европы нивелирует стратегию войны на истощение

Такой шаг значительно приближает завершение войны

Об этом сказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube-канале. По его словам, решение получилось компромиссным.

К тому же он отметил сразу три положительных момента для Украины:

Для нашей страны это реальные деньги, которые позволят нам существовать в последующие годы войны с Украиной.

Это четкий сигнал России, что ее попытки уничтожить украинскую экономику, уничтожить украинский бюджет, лишить Украину возможности сопротивляться российской агрессии в 20-х годах XX века не будет реализована.

Условный кредит — это тоже путь к завершению российско-украинской войны, когда бы это не случилось.

Портников пояснил, что данное решение буквально нивелирует расчет российского главы Владимира Путина по поводу победы в многолетней войне на истощение.

И демонстрирует, что эта война с желанием уничтожить украинскую государственность может завершиться таким же фиаско, как и блицкриг Путина в 2022 году, направленный на скорейшее решение украинского вопроса пояснил эксперт.

В то же время журналист добавил, что на сей раз понадобится гораздо больше времени, чтобы Путин осознал бесперспективность своей попытки уничтожить Украину.

Кредит для Украины

В четверг, 18 декабря, во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС пришли к согласию относительно 90 миллиардов евро кредита для Украины. Сумма должна закрыть пробел в украинском бюджете на 2026-2027 год.

Как говорится в финальном документе по результатам саммита, Украина будет возвращать кредит только после получения репараций от РФ. Российские активы при этом оставляют замороженными, и ЕС оставляет за собой право использовать их денежные остатки для погашения займа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать остатки денег из российских активов для финансирования кредита, предоставленного Украине. Финансирование Украины после 2027 будет частью следующего обсуждения долгосрочного бюджета ЕС.

На саммите рассматривали два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов и механизм совместного долга Евросоюза. Присоединившийся к саммиту президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа относительно финансов на следующий год". Решение, которое приняли страны Евросоюза — это не репарационный кредит, а "план Б" — общий заем ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украине на 2026 год нужно 52 миллиарда евро внешнего финансирования.