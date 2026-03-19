З гілочки інжиру можна виростити саджанець: три простих кроки

Клімат в Україні вже дозволяє спокійно вирощувати фігові дерева просто на дачі — і ми розповімо, з чого почати

Усі геніальне просто. Хочете посадити інжир та радіти його екзотичним плодам? Саджанець цієї унікальної рослини можна виростити самостійно, достатньо зробити три досить простих заходи.

Отже, крок 1: купіть живець інжиру або попросіть його у тих, хто займається вирощуванням фігового дерева (це друга назва інжиру). Це можна зробити через інтернет, адже фанатів екзотики зараз скрізь вистачає.

Інжир вирощений в Україні. Урожай 2025 року, Дніпропетровська область

Крок 2: Обновіть нижній зріз живця і поставте його у воду. У ємності води має бути не більше 3-4 сантиметрів. Для кращого результату у воду можна додати чайну ложку аптечного перекису водню.

Секретик: коли у воді є кисень (що забезпечується перекисом водню), коріння з’являється більш охоче.

Крок 3: Поставте банку з водою та живцем інжиру на світле вікно, щоб знизу працювала тепла батарея. Як варіант: банка може стояти і на електричній грілці, включеній на мінімум. Можна обійтися і без підігріву, тільки в цьому випадку терміни вкорінення збільшуються вдвічі: замість 3-4 тижнів, це буде місяць або півтора.

Побачивши зачатки коренів, як на фото, можна сміливо висаджувати ваш черешок у горщик із гарним субстратом. Ще через 3-4 тижні пройде повне вкорінення, а коли пройдуть поворотні заморозки (приблизно кінець травня), саджанець можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Деякі сорти здатні показати перші плоди вже на перший рік (!).

Живці інжиру, готові до посадки в горщики. Виростити саджанець інжиру самостійно — просто

