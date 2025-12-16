Росія має проблеми: нафта більше не годує війну, ціни скотилися до мінімуму

РФ використовує ці доходи для фінансування своєї агресії проти України

Ціни на російську нафту Urals перебувають у найнижчому рівні від початку повномасштабної війни. Експортери отримують трохи більш як 40 доларів за барель.

Що потрібно знати:

Ціна зараз на 28% менша, ніж у середньому за попередні три місяці

Доходи від нафти та газу забезпечують близько 25% бюджету РФ та використовуються для фінансування війни проти України

Без реінвестицій видобуток нафти у РФ може знижуватись на 10–15% щорічно

За даними Argus Media, в середньому російські експортери нафти отримують трохи більш як 40 доларів за барель за вантажі, що відвантажуються з Балтійського, Чорного морів та східного порту Козьміно. Це на 28% менше ніж за останні три місяці. Ситуацію посилили нещодавні обмеження щодо нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Про це пише Bloomberg.

Посилення тиску Заходу на російську нафтову торгівлю суттєво ускладнює продаж та постачання нафти. Санкції спрямовані не лише на торгівлю сировиною, а й на нафтопереробні заводи найбільших покупців, таких, як Індія. Водночас світові еталонні ціни на нафту падають: у вівторок, 16 грудня, вони вперше з травня опустилися нижче за 60 доларів за барель.

Зазначається, що РФ використовує доходи від нафти та газу для фінансування війни в Україні. Окрім того, ці джерела забезпечують близько чверті державного бюджету країни. Зниження доходів чинить тиск на фінансове становище нафтових компаній та зменшує надходження податків до скарбниці Кремля.

Як повідомляє The Moscow Times, середня собівартість видобутку нафти в Росії після початку війни проти України перевищила 45 доларів за барель. За прогнозами, до кінця десятиліття видобуток нафти в Росії може знизитися щонайменше на 10%, що створює загрозу для військової економіки Кремля.

Міністерство енергетики Росії підрахувало, що частка важковидобувних запасів до 2030 року зросте до 80% порівняно з нинішніми 59%.

"Це означає, що як капітальні витрати, так і операційні на видобуток такої нафти зростатимуть", — заявив заступник голови відомства Павло Сорокін на форумі "Російський енергетичний тиждень".

Ціни на нафту. Джерело: Argus Media

Генеральний директор Ньюфолка НКЦ, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський розповів "Телеграфу", що середня собівартість видобутку нафти в Росії становить близько 47 доларів за барель.

Однак у регіонах Башкирія та Татарстан собівартість вища – від 70 доларів і вище. У Каспійському регіоні вона коливається в межах 20–25 доларів, а решта родовищ має собівартість близько 50 доларів за барель.

Дані показники актуальні лише за підтримки поточного рівня видобутку та реінвестуванні у розробку родовищ. Якщо цього не буде, щорічне зниження може становити 10–15%, як це було у випадку з "Укрнафтою" за часів Коломойського.

Однак Росія має ще одну проблему — зимовий видобуток: річ у тому, що більшість родовищ при цінах на нафту менш як 50 взимку не має сенсу експлуатувати. Там не нафта — нафтоводнева суміш сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна вперше вразила та зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспійському морі.