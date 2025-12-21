Відпочити в горах в Польщі вже дешевше, ніж в Україні: порівняння цін

Розібралися, скільки коштує відпочити в горах в Україні та Польщі в цьому сезоні.

Українці стали рідше відпочивати за кордоном в умовах повномасштабної війни, і це викликало помітне підвищення цін на українських курортах в останні роки. Настільки, що зимою 2025-2026 рр. можна знайти житло в польських Татрах дешевше, ніж в українських Карпатах.

"Телеграф" розібрав детально в статті, яка зараз ситуація з гірським відпочинком. Для порівняння взяли ціни в Закопаному, Буковелі, Ворохті та Славському на номери на двох людей з 9 по 12 січня 2026 року.

Буковель

Це найпопулярніший гірський курорт України, і ціни на ньому відповідні. Найдешевший двомісний номер на три ночі обійдеться в 5100 гривень. Зі сніданком проживання обійдеться від 6300 гривень.

Найдешевні номери в Буковелі на 3 ночі в січні 2026

Скільки коштує номер в Буковелі зі сніданком в січні 2026

Також варто враховувати таку неприємність під кінець 2025 року — там зараз немає снігу.

Закопане

Це найбільше місто у підніжжі Татр, великий центр зимових видів спорту, також його називають зимовою столицею Польщі. Зняти номер на три ночі там можна за ціною до 5 тисяч гривень. За номер зі сніданком треба викласти від 7600 гривень.

Найдешевші номери в Закопаному, Польща, січень 2026

Номери в Закопаному зі сніданком, ціни за три ночі

Так, очевидно, що винайняти житло в Закопаному можливо за менші кошти, ніж на Буковелі. Журналістці "Телеграфу" навіть пощастило зняти там номер з терасою та видом на гори за 3 тисячі гривень за три ночі — але це було в грудні.

Вид на Закопане з гори Губалувка

Татранський національний парк біля Закопаного, грудень 2025

Але враховуйте, що близько 2 тисяч гривень ще треба викласти на дорогу в один бік зі Львова до Закопаного, якщо ви захочете поїхати туди з України. Дорога на двох в обидва боки обійдеться в 8 тисяч гривень, що вже не можна назвати бюджетним, проте Закопане все одно залишається гарним варіантом відпочинку для українців, що вимушені зараз жити в Європі.

Ворохта і Славське

Для справедливості зауважимо, що відпочити в горах в Україні можна значно дешевше, ніж в Буковелі — просто для цього треба обирати менш популярні курорти. До прикладу, дуже красиві гори й багато чанів можна знайти у Ворохті і Славському. При цьому ціни на три ночі проживання там стартують від 2400 гривень за номер на двох осіб.

Ціни на відпочинок у Славському Львівської області, січень 2026

Ціни на номери у Ворохті в січні 2026

Нагадуємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ціни на продукти в Україні зараз відрізняються від цін в Польщі.