Вихідні на Різдво та Новий рік – реальність: хто і як їх отримає

Є три законні способи відпочити

Різдво та Новий рік 2025–2026 років в Україні проходять за правилами воєнного стану. Це означає, що 25 грудня та 1 січня формально не вважаються святковими вихідними, як це було у мирний час. Такі норми зараз не застосовуються, і більшість установ працює за звичайним графіком.

Що треба знати:

Військовий стан скасував святкові вихідні дні

Компанії можуть самі оголосити вихідний

Працівник може оформити відпустку навіть на один день

Втім, не все так однозначно. "Телеграф" розповідає, хто може розраховувати на відпочинок 25 грудня та 1 січня і за яких умов.

Віряни Католицької церкви, протестантських конфесій (баптисти, п'ятидесятники, лютерани, реформати та інші), а також Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), які перейшли на новоюліанський календар у 2023 році святкуватимуть Різдво у четвер, 25 грудня. Новий рік українці зустрічатимуть у ніч з 31 грудня на 1 січня. Сам день 1 січня 2026 року також припадає на четвер. У мирний період це був би офіційний вихідний, однак під час війни він вважається звичайним робочим днем для підприємств, бюджетних установ та організацій.

Календар свят на грудень 2025 року

Водночас закон дозволяє роботодавцям самостійно вирішувати, чи робити 25 грудня та 1 січня вихідними для своїх працівників. Йдеться передусім про приватний сектор. Компанія може оголосити додатковий день відпочинку за власний рахунок.

Такі вихідні не мають статусу святкових. Це важливо для розуміння оплати праці. Якщо день просто оголосили вихідним без змін у графіку, кількість робочих годин у місяці зменшується, а разом із нею може зменшитися і зарплата.

Щоб цього уникнути, роботодавець може офіційно скоротити норму робочого часу на місяць. Наприклад, у грудні 2025 року стандартна норма становить 184 години. Якщо 25 грудня зробити вихідним, вона зменшується до 176 годин. У січні 2026 року при вихідному 1 січня норма зменшується зі 176 до 168 годин. Таке рішення обов’язково оформлюють наказом.

Є й інший варіант. Робочі дні 25 грудня або 1 січня можна перенести на суботу. Обидві дати припадають на четвер, тому перенесення дозволяє зберегти загальну кількість робочих годин.

Ще один спосіб отримати вихідний – відпустка. Працівник може взяти оплачувану відпустку навіть на один день. Закон дозволяє ділити щорічну відпустку на частини. Також залишається можливість оформити відпустку за власний рахунок за згодою сторін.

Таким чином, попри дію воєнного стану, вихідні на Різдво та Новий рік можливі. Усе залежить від рішення роботодавця, обраного варіанту та правильно оформлених документів.

