Нижчі ціни не рятують. В Україні продуктовий кошик в 5 разів дорожче, ніж у Польщі (фото, інфографіка)

Нижчі ціни не означають дешевий споживчий кошик: показуємо різницю у вартості продуктів та доходах

Ціни в Польщі на багато товарів подекуди нижчі, ніж в Україні. Однак зарплати не можна порівнювати — відрізняються в рази. Кореспондентка "Телеграфу" зафіксувала ціни в польському мережевому ретейлері Biedronka в Кракові станом на початок грудня.

Ми порівняли вартість повсякденних товарів в Україні та Польщі. З українського боку зіставляла ціни українських мереж АТБ, "Сільпо", METRO та EVA, щоб зрозуміти, де покупки обходяться дешевше. Зазначимо, на цінниках вказана вартість в злотих. "Телеграф" одразу перевів в гривні за курсом першої декади грудня. Подекуди на висновки могли вплинути акції в конкретному супермаркеті.

Загалом, Україна виграє в базових категоріях: овочах, фруктах, м’ясі, яйцях і крупах. Польща вигідніша у сегменті імпортних харчів, снеків, окремих молочних товарів і частини побутової хімії. У середньому повсякденний продуктовий кошик в Україні дешевший на 25–40%.

Овочі та фрукти

Українські овочі суттєво доступніші. Картопля коштує 9,99 грн/кг проти 46,34 грн у Польщі. Тепличні томати — 99,89 грн/кг проти 150,86 грн. Капуста і цибуля також у кілька разів дешевші в Україні, деякі позиції — у 4–6 разів.

Різниця у вартості овочів в Україні та Польщі

Різниця у вартості фруктів менша, але все ж на користь України. Яблука — 29,95 грн/кг в Україні та 69,22 грн у Польщі. Порівнювались саме вітчизняні сорти. Мандарини — 49,99 грн проти 57,66 грн.

Різниця у вартості фруктів в Україні та Польщі

Картопля в Польщі, грудень 2025

Крупи та бакалія

Тут ситуація змішана. Українські макарони дорожчі в перерахунку на 100 г, ніж польські. Гречка — дешевша в Україні, як і рис. Проте останній має зовсім невелику різницю у вартості.

Різниця у вартості круп та макаронів в Україні та Польщі

Гречка в Польщі, грудень 2025

Молочні продукти та яйця

Молочні товари здебільшого дешевші в Польщі. Масло і камамбер у польських магазинах коштують помітно менше. Водночас яйця — навпаки: у Польщі вони на третину дорожчі. Цікаво, що товари в Польщі здебільшого в пакування з "круглою" вагою, наприклад літр молока, тоді як в Україні частіше — 900 мл і менше.

Різниця у вартості молочних продуктів та яєць в Україні та Польщі

Яйця в Польщі, грудень 2025

М'ясні вироби

Україна має беззаперечну цінову перевагу на місцеві товари. Краківська ковбаса і шинка українського виробництва обходяться покупцям значно дешевше, ніж у польських супермаркетах.

Різниця у вартості ковбаси та шинки в Україні та Польщі

Сосиски та ковбаси в Польщі, грудень 2025

Солодощі та снеки

Імпортні бренди дешевші саме в Польщі. Панеттоне, Pringles і Haribo обходяться польському покупцеві помітно дешевше. Зокрема на панеттоне, різниця у вартості — майже 200 грн, 288,8 в Польщі проти 499 в Україні.

Різниця у вартості солодощів та снеків в Україні та Польщі

Солодощі в Польщі, грудень 2025

Напої

Більшість напоїв дешевша в Україні. Pepsi та чай Lipton мають нижчі ціни. Натомість сік у Польщі вигідніший. Ймовірно, на різницю в ціні соку впливає також і бренд.

Різниця у вартості напоїв в Україні та Польщі

Чай в Польщі, грудень 2025

Побутова хімія та засоби гігієни

Більшість товарів побутової хімії дешевші в Україні. Гель Dove і спрей Rexona коштують менше, тоді як жіночий стік дезодоранту — виняток на користь Польщі.

Різниця у вартості товарів для особистої гігієни в Україні та Польщі

Дезодоранти в Польщі, грудень 2025

Товари для дітей і тварин

Підгузки DADA та корм Felix у Польщі дорожчі. Зазначимо, корм для котів продається в комплекті по 4 одиниці, ймовірно додаткове пакування впливає на ціну.

Різниця у вартості товарів для дітей та тварин в Україні та Польщі

Підгузки в Польщі, грудень 2025

Зарплати: Україна програє Польщі

Станом на кінець 2025 року в Україні мінімальна зарплата встановлена на рівні 8000 грн. Із суми вираховуються податки — 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Працівник фактично отримує приблизно 6160 грн "на руки". В Польщі 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становить 4666 злотих брутто, а після обов’язкових відрахувань орієнтовна сума на руки складає приблизно 3510,92 злотих нетто. В гривні — 40 882. Різниця в рівні доходів значна, тож якщо рахувати відносно суми мінімальної зарплати, споживчий кошик для українця є приблизно у 4–5 разів дорожчим відносно доходу, ніж для поляка.