Отдохнуть в горах в Польше уже дешевле, чем в Украине: сравнение цен

Разобрались, сколько стоит отдохнуть в горах Украины и Польши в этом сезоне.

Украинцы стали реже отдыхать за границей в условиях полномасштабной войны, что вызвало заметное повышение цен на украинских курортах в последние годы. Так, что зимой 2025-2026 гг. можно найти жилье в польских Татрах дешевле, чем в украинских Карпатах.

"Телеграф" разобрал подробно в статье, которая сейчас ситуация с горным отдыхом. Для сравнения взяли цены в Закопане, Буковеле, Ворохте и Славском на номера двух человек с 9 по 12 января 2026 года.

Буковель

Это самый популярный горный курорт Украины и цены на нем соответствующие. Самый дешевый двухместный номер на три ночи обойдется в 5100 гривен. С завтраком проживание обойдется от 6300 гривен.

Самые дешевые номера в Буковеле на 3 ночи в январе 2026 года

Сколько стоит номер в Буковеле с завтраком в январе 2026 года

Также стоит учитывать такую неприятность к концу 2025 года — там сейчас нет снега.

Закопане

Это самый большой город у подножия Татр, крупный центр зимних видов спорта, также его называют зимней столицей Польши. Снять номер на три ночи там можно по цене до 5 тысяч гривен. За номер с завтраком нужно выложить от 7600 гривен.

Дешевые номера в Закопане, Польша, январь 2026

Номера в Закопане с завтраком, цены за три ночи

Так, очевидно, что снять жилье в Закопане возможно за меньшие деньги, чем в Буковеле. Журналистке "Телеграфа" даже удалось снять там номер с террасой и видом на горы за 3 тысячи гривен за три ночи — но это было в декабре.

Вид на Закопане с горы Губалувка

Татранский национальный парк возле Закопане, декабрь 2025

Но учитывайте, что около 2 тысяч гривен еще нужно выложить на дорогу в одну сторону из Львова в Закопане, если вы захотите поехать туда из Украины. Дорога на двоих в обе стороны обойдется в 8 тысяч гривен, что уже нельзя назвать бюджетным, однако Закопане все равно остается хорошим вариантом отдыха для украинцев, вынужденных сейчас жить в Европе.

Ворохта и Славское

Для справедливости заметим, что отдохнуть в горах в Украине можно значительно дешевле, чем в Буковеле, просто для этого нужно выбирать менее популярные курорты. К примеру, очень красивые горы и много чанов можно найти в Ворохте и Славском. При этом цены на три ночи проживания там стартуют от 2400 гривен за номер на двух человек.

Цены на отдых в Славском Львовской области, январь 2026

Цены на номера в Ворохте в январе 2026

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как цены на продукты в Украине сейчас отличаются от цен в Польше.