Мінус майже 300 тисяч. За що у 2026 можуть оштрафувати роботодавця

Навіть затримка зарплати на більше ніж місяць — порушення законодавства

У 2026 році роботодавці можуть отримати чималі штрафи за порушення норм трудового законодавства. Сюди входить не тільки робота без належного оформлення.

Що треба знати:

Роботодавець може отримати штраф у понад 250 тисяч грн

Прострочення виплати зарплати належить до порушення трудового законодавства

Штраф можна отримати й за не сплату податків

Затверджений Держбюджет на 2026 рік зафіксував мінімальну зарплату у 8 647 грн, до якої прив'язані й штрафи. Роботодавці, які порушують трудове законодавство можуть отримати штраф. Його накладає Держпраці відповідно до ст. 265 КЗпП та Порядку №509.

Зауважимо: якщо роботодавець сплачує 50% суми штрафу протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, обов'язок вважається виконаним. Але це не звільняє від необхідності повністю погасити суму.

Перелік основних порушень, за які можна отримати штраф за даними Федерації роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України:

Робота без належного оформлення

фактичний допуск до роботи без трудового договору;

оформлення неповного робочого часу при фактичній роботі на повний день;

використання договору з нефіксованим робочим часом у разі постійного навантаження;

виплата зарплати "в конверті" без сплати ЄСВ і податків.

Штраф 86 470 грн за кожного працівника. У разі повторного порушення (протягом 2 років) штраф буде вже 259 410 грн за кожного неоформленого працівника.

Прострочення виплати зарплати більше ніж на місяць або виплата не в повному обсязі — штраф 25 941 грн.

штраф 25 941 грн. Порушення мінімальних державних гарантій з оплати праці — штраф 17 294 грн за кожного працівника.

штраф 17 294 грн за кожного працівника. Недотримання гарантій та пільг для мобілізованих працівників — штраф 34 588 грн за кожного працівника; для єдинників 1-3 груп — попередження.

штраф 34 588 грн за кожного працівника; для єдинників 1-3 груп — попередження. Недопуск інспекторів Держпраці до перевірки — штраф 25 941 грн; якщо перешкоджання стосується перевірки фактів неоформленої праці — 138 352 грн.

штраф 25 941 грн; якщо перешкоджання стосується перевірки фактів неоформленої праці — 138 352 грн. Перевищення дозволеної кількості договорів з нефіксованим робочим часом або неправильний облік робочого часу — штраф 25 941 грн за кожного працівника.

штраф 25 941 грн за кожного працівника. Інші порушення трудового законодавства — штраф 8 647 грн за кожен випадок. Повторне протягом року — 17 294 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф можна отримати за генератор в квартирі та чи передбачена кримінальна відповідальність.