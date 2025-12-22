Минус около 300 тысяч. За что в 2026 году могут оштрафовать работодателя

Даже задержка зарплаты более месяца — нарушение законодательства

В 2026 году работодатели могут получить немалые штрафы за нарушение норм трудового законодательства. Сюда входит не только работа без должного оформления.

Что нужно знать:

Работодатель может получить штраф более чем в 250 тысяч грн

Просрочка выплаты зарплаты относится к нарушению трудового законодательства

Штраф можно получить и за неуплату налогов

Утвержденный Госбюджет на 2026 год зафиксировал минимальную зарплату в 8 647 грн, к которой привязаны и штрафы. Работодатели, нарушающие трудовое законодательство, могут получить штраф. Его налагает Гоструд в соответствии со ст. 265 КЗоТ и Порядка №509.

Заметим: если работодатель оплачивает 50% от суммы штрафа в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, обязанность считается выполненной. Но это не освобождает от необходимости полностью погасить сумму.

Список основных нарушений, за которые можно получить штраф по данным Федерации работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины:

Работа без надлежащего оформления

фактический допуск к работе без трудового договора;

оформление неполного рабочего времени при фактической работе на полный день;

использование договора с нефиксированным рабочим временем в случае постоянной перегрузки;

выплата зарплаты "в конверте" без уплаты ЕСВ и налогов.

Штраф 86470 грн за каждого работника. При повторном нарушении (в течение 2 лет) штраф будет уже 259 410 грн за каждого неоформленного работника.

Просрочка выплаты зарплаты больше месяца или выплата не в полном объеме — штраф 25 941 грн.

штраф 25 941 грн. Нарушение минимальных государственных гарантий по оплате труда - штраф 17294 грн за каждого работника.

штраф 17294 грн за каждого работника. Несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных работников - штраф 34588 грн за каждого работника; для единщиков 1-3 групп – предупреждение.

штраф 34588 грн за каждого работника; для единщиков 1-3 групп – предупреждение. Недопуск инспекторов Гоструда к проверке - штраф 25 941 грн; если препятствие касается проверки фактов неоформленного труда – 138 352 грн.

штраф 25 941 грн; если препятствие касается проверки фактов неоформленного труда – 138 352 грн. Превышение разрешенного количества договоров с нефиксированным рабочим временем или неправильный учет рабочего времени - штраф 25 941 грн за каждого работника.

штраф 25 941 грн за каждого работника. Другие нарушения трудового законодательства - штраф 8647 грн за каждый случай. Повторное за год — 17 294 грн.

