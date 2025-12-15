Актуально до свят: де в Україні заборонено пити алкоголь і яке покарання є для дорослих та дітей

Окремі штрафи при вживанні алкоголю неповнолітніми — для батьків

Вживання алкогольних напоїв та поява в громадських місцях у стані сп’яніння в Україні заборонені законом. Такі дії належать до адміністративних правопорушень і караються штрафом, проте залишаються одними з найпоширеніших, особливо на свята — на вулицях, у парках, скверах та закладах культури.

"Телеграф" розповідає, де саме розпивання алкоголю є неприпустимим, а також яку відповідальність можуть понести порушники.

Де заборонено розпивати алкоголь

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), вживання алкогольних і слабоалкогольних напоїв заборонене у таких місцях:

навчальні заклади

дитячі майданчики

медичні установи

заклади культури

громадський транспорт, у тому числі міжнародного сполучення

підземні переходи, ліфти та під’їзди

парки та сквери

спортивні майданчики і закриті спортивні споруди (виняток — пиво у пластиковій тарі)

місця проведення дитячих спортивних заходів

приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування

вулиці.

Яке покарання передбачене

Згідно зі статтею 178 КУпАП, за розпивання алкоголю в заборонених місцях або появу в громадських місцях у стані сп’яніння можуть застосовуватися такі заходи:

попередження

штраф від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 85 гривень)

громадські роботи

адміністративний арешт.

Якщо аналогічне порушення повторюється протягом року після першого стягнення, розмір штрафу зростає — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 119 гривень).

Часто ловлять — більший штраф

Особа, яку двічі протягом року притягували до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю в заборонених місцях або появу в нетверезому стані, може бути покарана суворіше. Закон передбачає:

штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 340 гривень)

громадські роботи тривалістю 40–60 годин

виправні роботи строком від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку

адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо з алкоголем ловлять неповнолітнього

Українське законодавство передбачає окрему відповідальність для батьків, опікунів та інших дорослих осіб у випадках, коли діти вживають алкоголь. Згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини — зокрема відсутність належного нагляду за її поведінкою та допущення до вживання алкоголю — тягне за собою штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень.

Окрема відповідальність передбачена і для випадків, коли батьки або інші дорослі особи свідомо сприяли тому, що дитина вживала алкоголь. У такій ситуації може застосовуватися стаття 180 КУпАП — доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, що карається штрафом від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 136 грн).

