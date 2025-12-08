Припаркувався під будинком - отримав штраф? Скільки водії заплатять за просте порушення

Вантажівкам заборонено паркуватись під будинками

Отримати штраф за не правильне паркування можна навіть якщо поставити машину під багатоквартирним будинком. Особливо, якщо територія огороджена та під охороною.

"Телеграф" розповість, за що можуть покарати під час паркування у дворі. Зауважимо, що штрафують водіїв не за сам факт паркування біля будинку, а за порушення правил дорожнього руху.

Тобто отримати штраф можна, якщо неправильно поставити машину. До прикладу, заїхати на тротуар, загородити проїзд/прохід тощо. Водночас у багатьох дворах вже сформувались так звані свої місця, тобто ділянки, де власник тієї чи іншої машини ставить її.

Неправльно припарковане авто

Фактично такі дії не мають ніякого законного підґрунтя. Адже паркуватись під будинком можуть співвласники багатоквартирного будинку, їх гості та орендарі квартир. До того ж, якщо територія будинків не огороджена, поставити машину там може будь-хто.

Який штраф можна отримати за неправильне паркування під будинком

Як зазначено у постанові Кабміну, розмір штрафу залежить від багатьох обставин. За неправильне паркування під будинком можна отримати штраф від 340 до 680 гривень (або 255 грн повторно). Додаткові обставини:

якщо авто створює перешкоду руху – це 680 грн;

паркування на місцях для інвалідів без дозволу – 1020-1700 грн;

на газонах/тротуарах/біля баків – 680 грн;

за створення аварійної ситуації — тимчасове позбавлення прав.

