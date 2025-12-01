Штраф чи в'язниця? Чому генератору не місце на балконі та що робити з горе-сусідами

Безвідповідальне використання генератора загрожує життю мешканців будинку

17 листопада 2025 року в Черкаській області виникла пожежа генератора всередині надвірної споруди. А у липні минулого року, під час виключень світла, через вибух генератора згорів великий приватний будинок популярної блогерки – загинула її родичка.

Робота генераторів у закритих просторах порушує правила пожежної безпеки і може мати наслідки у вигляді загоряння інструмента чи загибелі людей. "Телеграф" розповість, наскільки це може бути небезпечно, яка відповідальність передбачена законом і що робити, якщо сусіди вмикають генератор у будинку.

Пожежа за хвилини, отруєння за секунди

Найбільша загроза, яку створює генератор у квартирі, — це пожежа. Під час роботи двигун сильно нагрівається, іноді температури достатньо, щоб загорілися синтетичні матеріали, меблі чи будь-які легкозаймисті речовини поблизу.

Додайте до цього можливі іскри або найменший витік пального — і займання відбувається буквально за кілька секунд. В умовах багатоповерхівки така пожежа миттєво поширюється на сусідні квартири та сходові клітки.

Не менш небезпечним є чадний газ. Генератор продукує великі обсяги CO — газу, що не має запаху і вбиває непомітно. Десяти хвилин роботи бензинового двигуна у закритому приміщенні достатньо, щоб концентрація чадного газу стала смертельною. Найстрашніше, що токсичні пари швидко поширюються вентиляційними каналами, тож загинути можуть не лише власники квартири, а й сусіди у різних під’їздах.

Окрема загроза — вибух. Зберігання каністр із бензином або дизелем у квартирі створює ризик детонації навіть без прямого контакту з вогнем. Достатньо перегріву двигуна, іскри або статичного розряду, аби пальне спалахнуло або вибухнуло, руйнуючи приміщення та завдаючи шкоди всім мешканцям будинку.

Нарешті, робота генератора супроводжується викидом токсичних продуктів згоряння. Ці речовини подразнюють дихальні шляхи, викликають гіпоксію, головний біль, втрату свідомості та можуть спричинити довготривалі ушкодження легенів. У закритому просторі дим накопичується дуже швидко, перетворюючи квартиру на смертельну пастку.

Штрафи і мільйонні позови

Запуск генератора у квартирі — це не лише небезпечно, а й юридично ризиковано. У таких випадках власник приміщення автоматично порушує правила пожежної безпеки, а це тягне за собою адміністративну відповідальність.

Поліція або ДСНС можуть накласти штраф до 3400 гривень, а керуюча компанія чи ОСББ має право вимагати відшкодування всіх збитків — від зіпсованого спільного майна до пошкоджених комунікацій.

Однак у більшості випадків ситуація не обмежується лише штрафами. Якщо через генератор сталася пожежа, вибух або постраждали люди, настає кримінальна відповідальність.

За статтею 270 Кримінального кодексу — порушення вимог пожежної безпеки — власник може отримати обмеження волі до трьох років, а якщо є загиблі, покарання зростає до восьми років ув’язнення.

Якщо хтось помер від отруєння чадним газом, може бути застосована стаття 119 ККУ про вбивство з необережності. А у випадку, коли внаслідок дій власника вигоріли чи були пошкоджені сусідні квартири, розглядається вже стаття 194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна.

Окрема частина відповідальності — цивільна. Сусіди мають право вимагати компенсацію за ремонт, відновлення житла, знищені речі чи лікування після отруєння чадним газом. Такі позови часто обраховуються у сотні тисяч гривень, і всі витрати лягають на власника квартири, який увімкнув генератор у приміщенні.

Що робити сусідам, якщо в будинку хтось запускає генератор у квартирі

Для мешканців багатоповерхівки запуск генератора у квартирі будь-ким із сусідів означає реальну й негайну загрозу життю. Варто викликати поліцію — інспектори складають протокол про порушення і фіксують факт використання генератора у житловому будинку, що стане ключовим доказом у разі подальших скарг чи судових процесів.

Після цього мешканці мають повідомити ОСББ або керуючу компанію, щоб зафіксувати інцидент на рівні управителя будинку. Керівництво може скласти офіційний акт, видати письмову вимогу про припинення порушення та посилатися на правила пожежної безпеки, яких порушник зобов’язаний дотримуватися.

Якщо мешканець відмовляється вимкнути генератор або продовжує користуватися ним після попереджень, сусіди можуть звернутися до районного відділу поліції із заявою про порушення статті 270 Кримінального кодексу — порушення вимог пожежної безпеки.

Як отримати електрику без загрози для життя

Попри масштабні відключення світла, існують рішення, які дозволяють забезпечити житло електрикою без ризику для життя. Найголовніше правило — жодних бензинових чи дизельних генераторів у помешканні. Натомість у квартирах безпечно працюють інверторні зарядні станції: вони не виділяють чадного газу, не перегріваються до критичних температур і здатні підтримувати роботу освітлення, інтернету, ноутбуків чи дрібної побутової техніки.

Якщо ж ідеться про генератори, їх можна використовувати тільки на відкритому повітрі на відстані щонайменше п’яти метрів від будинку, щоб уникнути потрапляння чадного газу у вентиляцію. Усі підключення мають здійснюватися виключно сертифікованими подовжувачами із захистом від вологи та перегріву.

Для триваліших відключень варто заздалегідь обирати зарядні станції відповідної потужності, які здатні працювати зі споживачами, потрібними саме вашій сім’ї. Додаткову безпеку забезпечують акумуляторні обігрівачі та джерела безперебійного живлення, що здатні підтримувати критичні системи вдома без будь-яких ризиків для мешканців.

