Коломойському нарешті дали слово в суді: він зробив гучну заяву про Міндіча

Злочинці переплутали будинок, тож замах на Тимура Міндіча не вдався

Бізнесмен Ігор Коломойський, дістався на засідання, та в суді розповів, що Тимура Міндіча нібито намагалися вбити. Замах, за словами підсудного, було скоєно 28 листопада в Ізраїлі.

Сам фігурант операції "Мідас" Тимур Міндіч нібито не постраждав, але поранення отримала хатня робітниця. Слова українського бізнесмена цитують ЗМІ та наводить нардеп Олексій Гончаренко.

"На Міндіча в Ізраїлі було скоєно замах 28 листопада", — сказав Коломойський.

Повідомлення Олексія Гончаренка

Хто такий Тимур Міндіч і чим він відомий

Тимур Міндіч — кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". У ЗМІ Міндіча називали "другом" президента Володимира Зеленського та наближеним до Офісу президента. Також він мав зв'язки й з Ігорем Коломойським.

Тимур Міндіч

Як повідомляли ЗМІ, Міндіч за кілька годин до обшуків виїхав з України. Однак спочатку в ДПСУ заявили, що не мають доступу до інформації про виїзд бізнесмена.

Що таке операція "Мідас"

Вранці 10 листопада НАБУ провело обшуки у Міндіча, у той період, тоді міністра енергетики України Германа Галущенка, та НАЕК "Енергоатом". Згодом антикорупціонери повідомили, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів.

Герман Галущенко

Відомо, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики та колишнього правоохоронця. Останній обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Ці люди забезпечували контроль за кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв'язки у міністерстві та державній компанії. Таким чином, управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовими особами, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящих".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДПСУ розповіли, як Тимуру Міндічу вдалося втекти з України.