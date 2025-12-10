Коломойському нарешті дали слово в суді: він зробив гучну заяву про Міндіча
Злочинці переплутали будинок, тож замах на Тимура Міндіча не вдався
Бізнесмен Ігор Коломойський, дістався на засідання, та в суді розповів, що Тимура Міндіча нібито намагалися вбити. Замах, за словами підсудного, було скоєно 28 листопада в Ізраїлі.
Сам фігурант операції "Мідас" Тимур Міндіч нібито не постраждав, але поранення отримала хатня робітниця. Слова українського бізнесмена цитують ЗМІ та наводить нардеп Олексій Гончаренко.
"На Міндіча в Ізраїлі було скоєно замах 28 листопада", — сказав Коломойський.
Хто такий Тимур Міндіч і чим він відомий
Тимур Міндіч — кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". У ЗМІ Міндіча називали "другом" президента Володимира Зеленського та наближеним до Офісу президента. Також він мав зв'язки й з Ігорем Коломойським.
Як повідомляли ЗМІ, Міндіч за кілька годин до обшуків виїхав з України. Однак спочатку в ДПСУ заявили, що не мають доступу до інформації про виїзд бізнесмена.
Що таке операція "Мідас"
Вранці 10 листопада НАБУ провело обшуки у Міндіча, у той період, тоді міністра енергетики України Германа Галущенка, та НАЕК "Енергоатом". Згодом антикорупціонери повідомили, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів.
Відомо, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики та колишнього правоохоронця. Останній обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Ці люди забезпечували контроль за кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв'язки у міністерстві та державній компанії. Таким чином, управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовими особами, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящих".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДПСУ розповіли, як Тимуру Міндічу вдалося втекти з України.